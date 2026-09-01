Noah Jupe nel cast di Avengers: Secret Wars

Deadline riporta che l’attore Noah Jupe è entrato a fare parte del cast di Avengers: Secret Wars, il sesto capitolo del franchise sugli eroi più potenti della Terra la cui lavorazione è imminente a Londra.
Il sito sottolinea che l’attore interpreterà un ruolo al momento tenuto segreto nella pellicola diretta dai Fratelli Russo e la cui uscita nelle sale è fissata per il 17 dicembre 2027. I Marvel Studios non hanno commentato la notizia.
Jupe ha di recente interpretato a teatro nel West End il revival di Romeo & Giulietta accanto a Sadie Sink, di recente introdotta nel MCU nel ruolo di Jean Grey in Spider-Man: Brand New Day e che tornerà nella parte della mutante anche in Secret Wars.