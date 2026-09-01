Noah Jupe nel cast di Avengers: Secret Wars

1 Settembre 2026
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Nuovo ingresso nel sesto capitolo degli Avengers, la cui lavorazione è imminente.
Noahjupe

Deadline riporta che l’attore Noah Jupe è entrato a fare parte del cast di Avengers: Secret Wars, il sesto capitolo del franchise sugli eroi più potenti della Terra la cui lavorazione è imminente a Londra.

Il sito sottolinea che l’attore interpreterà un ruolo al momento tenuto segreto nella pellicola diretta dai Fratelli Russo e la cui uscita nelle sale è fissata per il 17 dicembre 2027. I Marvel Studios non hanno commentato la notizia.

Jupe ha di recente interpretato a teatro nel West End il revival di Romeo & Giulietta accanto a Sadie Sink, di recente introdotta nel MCU nel ruolo di Jean Grey in Spider-Man: Brand New Day e che tornerà nella parte della mutante anche in Secret Wars.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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