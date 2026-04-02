Il guardiano del pianeta blu: Goldrake U o Atlas Ufo Robot?

Il 2025 è stato in Italia l’anno del ritorno in televisione di Goldrake. Il 6 gennaio ha debuttato su Rai Due la nuova serie in tredici episodi Goldrake U, reboot del classico cartone animato Atlas Ufo Robot Goldrake che fu trasmesso per la prima volta – sempre sul secondo canale della Rai – nel 1978. Anche questa serie originale è stata ritrasmessa sugli schermi televisivi nel corso del 2025 e i suoi 74 episodi sono disponibili su Rai Play.

Fausto Avaro, artista multidisciplinare ma soprattutto grande appassionato ed esperto del robot creato da Go Nagai, ha scritto per l’editore Nippon Shock un saggio in cui mette a confronto la produzione originale di Goldrake e il recente rilancio di produzione arabo-giapponese, realizzato dallo Studio Gaina.

Il libro si presenta ricco di informazioni e riferimenti e tratta numerosi aspetti dei due prodotti, sia sul piano narrativo, inerente trama e personaggi, sia su quello dedicato alle varie fasi di realizzazione di entrambe le serie animate.

Ovviamente il focus è sul più recente Goldrake U, ma resta molto efficace il confronto tra questo recente reboot e la fonte d’ispirazione originaria e l’autore dimostra una notevole conoscenza nelle evidenziare tanto gli elementi di continuità che le differenze – di forma e sostanza – tra i due prodotti.

Una criticità del volume risulta tuttavia lo stile di scrittura di Avaro. Se è vero che una impostazione accademica del saggio non era un obiettivo da ricercarsi e che, anzi, la forma discorsiva e “confidenziale” scelta nei confronti del lettore può funzionare anche rispetto all’oggetto dell’approfondimento, l’autore spesso si perde in una sorta di ridondanza e bulimia narrativa.

La necessità, spesso contro produttiva, di voler inserire nel testo l’enorme bagaglio di informazioni e documentazione raccolti lo portano a ripetizioni continue e alla stesura di periodi molto lunghi e ricolmi di subordinate, che rendono a tratti estremamente faticosa la lettura.

Ed è un peccato, seppur veniale, perché comunque questo saggio è a oggi un’analisi unica nel panorama italiano e i suoi contenuti sono interessanti tanto per gli appassionati di Goldrake, quanto per i neofiti del noto robot.

Ultima nota: molto di impatto e riuscita l’illustrazione scelta per la copertina, realizzata da Andrea Dentuto.

Abbiamo parlato di:

Goldrake U – Il guardiano del pianeta blu

Fausto Avaro

Nippon Shock Edizioni, 2025

235 pagine, brossurato, bianco e nero – 23,90 €

ISBN: 9791282300049