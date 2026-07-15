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“The grid” (Bjorn Giordano, Mattia Brigida – Genoa Comics Academy)

15 Luglio 2026
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Tornano le opere degli studenti della Genoa Comics Academy in collaborazione con Bjorn Giordano.
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Sesto appuntamento con i ragazzi della Genoa Comics Academy, sotto la guida come sempre di Bjorn Giordano, che ci presenta oggi Mattia Brigida.

The grid

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Mattia Brigida

Mattia Brigida (2011) è autore e disegnatore del progetto a fumetti Quick Carrot. Studente della Genoa Comics Academy, realizza storie che uniscono avventura, umorismo e riflessione sui temi dell’umanità, dell’uguaglianza e del rispetto per la natura. Nel 2025 firma i manifesti ufficiali di Ostia Comix e GroComix ed è stato invitato alla cena dei fumettisti da U Giancu a Rapalloonia, manifestazione che frequentava da bambino e dove nasce la sua passione per il fumetto. Attualmente continua a sviluppare il mondo narrativo di Quick Carrot e nuovi progetti a fumetti traendo ispirazione da autori e artisti come Zerocalcare, Francesco Guccini e Fabrizio De André.

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