“The grid” (Bjorn Giordano, Mattia Brigida – Genoa Comics Academy)

Sesto appuntamento con i ragazzi della Genoa Comics Academy, sotto la guida come sempre di Bjorn Giordano, che ci presenta oggi Mattia Brigida.

The grid

Mattia Brigida

Mattia Brigida (2011) è autore e disegnatore del progetto a fumetti Quick Carrot. Studente della Genoa Comics Academy, realizza storie che uniscono avventura, umorismo e riflessione sui temi dell’umanità, dell’uguaglianza e del rispetto per la natura. Nel 2025 firma i manifesti ufficiali di Ostia Comix e GroComix ed è stato invitato alla cena dei fumettisti da U Giancu a Rapalloonia, manifestazione che frequentava da bambino e dove nasce la sua passione per il fumetto. Attualmente continua a sviluppare il mondo narrativo di Quick Carrot e nuovi progetti a fumetti traendo ispirazione da autori e artisti come Zerocalcare, Francesco Guccini e Fabrizio De André.