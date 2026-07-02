ReNoir Comics presenta “Li chiamavano Junior e Senior”

Junior e Senior, due banditi litigiosi ma dal cuore d’oro, accettano un lavoro sporco per uscire di prigione: rapire Karina, la figlia illegittima di un senatore corrotto. C’è solo un piccolo problema… impossibile sapere quale delle ragazze del collegio sia quella giusta! Così si ritrovano costretti a portare via non una, ma ben sei ragazzine!

Inseguiti da un reggimento di cavalleria confederata, da una governante teutonica scontrosa e da una banda di desperados, dovranno correre, ingannare e menare le mani per cavarsela.

Un western umoristico francese firmato da Robin Recht e Jean-Baptiste Hostace, discendente diretto dei migliori fumetti del genere. Un libro per chi ama Bud Spencer e Terence Hill, Lucky Luke o, più semplicemente, farsi quattro risate.

Li chiamavano Junior e Senior di Renoir Comics è disponibile in libreria, fumetteria e negli store online dal 1° luglio 2026, oltre che sul sito www.renoircomics.it.

Li chiamavano Junior e Senior

Robin Recht e Jean-Baptiste Hostace

Traduzione di Lara Anibaldi

Renoir Comics, 2026

112 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN: 9788865673231

Anteprima di Li chiamavano Junior e Senior