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ReNoir Comics presenta “Li chiamavano Junior e Senior”

2 Luglio 2026
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Un sentito omaggio al cinema di Bud Spencer e Terence Hill. Un fumetto western tra risse, acrobazie, tenerezza e fagioli con lardo.
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COVER JUNIORETSENIOR ITAJunior e Senior, due banditi litigiosi ma dal cuore d’oro, accettano un lavoro sporco per uscire di prigione: rapire Karina, la figlia illegittima di un senatore corrotto. C’è solo un piccolo problema… impossibile sapere quale delle ragazze del collegio sia quella giusta! Così si ritrovano costretti a portare via non una, ma ben sei ragazzine!
Inseguiti da un reggimento di cavalleria confederata, da una governante teutonica scontrosa e da una banda di desperados, dovranno correre, ingannare e menare le mani per cavarsela.

Un western umoristico francese firmato da Robin Recht e Jean-Baptiste Hostace, discendente diretto dei migliori fumetti del genere. Un libro per chi ama Bud Spencer e Terence Hill, Lucky Luke o, più semplicemente, farsi quattro risate.
Li chiamavano Junior e Senior  di Renoir Comics è disponibile in libreria, fumetteria e negli store online dal 1° luglio 2026, oltre che sul sito www.renoircomics.it.

Li chiamavano Junior e Senior
Robin Recht e Jean-Baptiste Hostace
Traduzione di Lara Anibaldi
Renoir Comics, 2026
112 pagine, cartonato, colori – 19,90 €
ISBN: 9788865673231

Anteprima di Li chiamavano Junior e Senior

 

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