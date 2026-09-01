Gargoyle: Disney accantona la serie reboot in live-action

1 Settembre 2026
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La major mette una pietra sopra al progetto, in lavorazione da tre anni.
Gargoyle

Il reboot live-action di Gargoyle, celebre serie animata che venne trasmessa dalla Disney dal 1994 al 1997, è stato definitivamente accantonato. Lo ha confermato una fonte alla rivista Variety.

Il progetto era stato annunciato nel 2023 e vedeva il coinvolgimento del regista James Wan (Aquaman) e di Gary Daubermann, che sarebbe dovuto essere produttore esecutivo e showrunner in collaborazione con Atomic Monster, società di produzione di Wan e Michael Clean.

La serie originale animata vedeva protagonisti un gruppo di statue di Gargoyle, trasferite da un castello in Scozia a New York, risvegliandosi da un sonno di centinaia di anni dopo un incantesimo e diventando i protettori della città americana.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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