Gargoyle: Disney accantona la serie reboot in live-action

Il reboot live-action di Gargoyle, celebre serie animata che venne trasmessa dalla Disney dal 1994 al 1997, è stato definitivamente accantonato. Lo ha confermato una fonte alla rivista Variety.
Il progetto era stato annunciato nel 2023 e vedeva il coinvolgimento del regista James Wan (Aquaman) e di Gary Daubermann, che sarebbe dovuto essere produttore esecutivo e showrunner in collaborazione con Atomic Monster, società di produzione di Wan e Michael Clean.
La serie originale animata vedeva protagonisti un gruppo di statue di Gargoyle, trasferite da un castello in Scozia a New York, risvegliandosi da un sonno di centinaia di anni dopo un incantesimo e diventando i protettori della città americana.