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Nippon Shock Edizione pubblica in anteprima mondiale Ichiro Soga e Il Mistero Sotterraneo dell’Era Taisho, inedito anche in Giappone di Ippei Kuri, mangaka e tra i fondatori dello studio giapponese Tatsunoko, che ha prodotto serie come Techno Ninja Gatchman, Kyashan, Hurricane Polymar e il ciclo delle Time Bokan.

L’ultimo lavoro di Kuri si presenta come un bizzarro giallo che presto si trasforma in una storia dai risvolti spionistici. 1932, il giovane Ichiro viene mandato dai genitori a lavorare per l’estate dallo zio che gestisce un campo da golf. Una morte durante un torneo dà il via ad un’indagine che, oltre alla polizia, coinvolge in modo imprevisto il ragazzo che presto svela un complotto che coinvolge potenze straniere per un segreto che si nasconde proprio sotto il campo da golf.

Se il volume è stato realizzato nel 2022, il suo sapore è estremamente classico, come dimostrano, disegno, stile, regia, meccaniche narrative, l’utilizzo di retini e linee cinetiche, tanto da dare l’impressione di trovarsi davanti al recupero di un fumetto d’epoca e non certo per l’ambientazione storica del racconto. La sensazione è quella di un tuffo nel passato, con tutto quello che ne consegue anche nella percezione di un approccio, sia nei temi che nel ritmo, che potrebbe risultare un po’ datato e anacronistico per un lettore contemporaneo.

All’interno delle dettagliate tavole – in cui spiccano soprattutto il realismo e il dettagli di veicoli e abbigliamento – si possono riconoscere elementi e tratti che evocano alcuni dei lavori e dei personaggi della carriera animata di Kuri e situazioni che non sfigurerebbero in un episodio del periodo più classico (tra giacca verde e giacca rossa insomma) dell’anime di Lupin III.

Abbiamo parlato di:

Ichiro Soga e Il Mistero Sotterraneo dell’Era Taisho

Ippei Kuri

Traduzione di Roberto Pesci

Nippon Shock edizioni, 2026

190 pagine, brossurato, bianco e nero – € 9,50

ISBN: 9791298527720