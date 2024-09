Journal of X: Mutanti Italiani a Krakoa

Nella nostra carrellata di analisi degli ultimi cinque anni di storie degli X-Men di Krakoa, non poteva mancare una parentesi dedicata agli artisti e alle artiste nostrane che hanno lavorato, con più o meno continuità, sulle testate X. Stile e approcci diversi che ben rappresentano in pieno la diversitàche queste storie hanno saputo offrire, un nuovo sguardo sui mutanti e sul loro nuovo status quo. Solo per fare una breve carrellata di chi ha lavorato su alcuni titoli X-Men, possiamo citare Valerio Schiti (S.W.O.R.D., Inferno, A.X.E.: Judgment Day), Francesco Mobili (Secret X-Men), Vincenzo Carratú (Astonishing X-Men, Dead X-Men), Michele Bandini (Immortal X-Men), Federico Vicentini (X-Force, X Lives/X Deaths of Wolverine) e tanti altri ancora (perdonateci, eravate davvero troppi!).

Nella rubrica Born with the USA del canale live e Youtube de Lo Spazio Bianco abbiamo parlato con Stefano Caselli (X-Men: Red, Inferno, X-Men, Marauders), Eleonora Carlini (Marauders vol. 2), Luca Maresca (Children of the Vault e X-Men Forever) e Matteo Lolli (Marauders).

Buona visione!

Stefano Caselli

Nasce e lavora a Roma. Dopo aver frequentato la Scuola Romana dei Fumetti, esordisce illustrando storie brevi per “PlayBoy Italia” e come storyboard-artist per spot televisivi. Viene poi chiamato dalla casa editrice Marvel per realizzare due storie di “Mutant X” e “Thunderbolts” come “fill-in artist”.

Da qui continua a collaborare per alcune case editrici americane (Image/Harris Comics). Disegnatore di “Hack/Slash”, di cui è creatore insieme a Tim Seeley, pubblica sulle serie “Micronauts”, “GI Joe” e “Defex” per la Devil’s Due Publishing.

Per la Marvel realizza la miniserie “Civil War: Young Avengers/Runaways” scritta da Zeb Wells, “Secret Warriors” di Brian Michael Bendis e Jonathan Hickman e con lo sceneggiatore Dan Slott la serie “Avengers – The Initiative”, per poi approdare alla collana “The Amazing Spider-Man”. Successivamente è al lavoro su “Venom”, “Avengers” e dal 2021 su “X-Men”, sempre per la Marvel.

Nel 2024 lavora alla serie “Ultimate Black Panther“, su testi di Bryan Hill.

Matteo Lolli

Nato a Bologna, nel 1998 entra a far parte del collettivo di disegnatori statunitensi “cafeDNA”. Nel 2002 la vittoria del concorso a fumetti “Arena!” lo fa fatto approdare allo studio Inventario di Giuseppe Palumbo. Dal 2003 collabora con Heresy Gaming per l’illustrazione dei loro manuali steampunk “Victoriana”. Nel 2004, assieme all’amico Christian Cornia, fonda “GRAPHITE” il primo forum italiano dedicato ai disegnatori di fumetti. Nel 2005 nasce lo studio di illustratori e fumettisti “DrOwArtStudio” per progetti di editoria varia e fumetti per il mercato francese. Nel 2008 e’ tra i 20 nuovi disegnatori selezionati dal Marvel talent scout C.B. Cebulski durante il suo tour mondiale ChesterQuest. Da allora ha all’attivo svariate pubblicazioni per la Marvel, principalmente sulla serie Deadpool e Marauders.

Dal 2013 e’ docente di anatomia presso la scuola internazionale di comics di Reggio Emilia.

Eleonora Carlini

Nata a Roma, ha iniziato la sua carriera collaborando con diversi editori italiani.

Ha esordito nei fumetti americani con Zenescope Entertainment per un paio di albi di Grimm Tales of Terror e successivamente con Titan Comics per Doctor Who, sulla serie del 10° Dottore.

Nel 2015 ha iniziato a lavorare con la DC Comics, su Batgirl of Burnside, Green Arrow, Harley Quinn e Suicide Squad.

Parallelamente al lavoro con la DC, tra il 2017 e il 2018, ha collaborato a un nuovo progetto per Aftershock Comics chiamato Backways, scritto da Justin Jordan, e nello stesso anno ha firmato con BOOM! Studios, ha lavorato per le serie Go Go Power Rangers e Buffy the Vampire Slayer: Hellmouth. Nel 2022 realizza Marauders su testi di Steve Orlando.

Luca Maresca

Fumettista, Luca ha lavorato su molti titoli a fumetti per Marvel Comics e Sergio Bonelli Editore sia come disegnatore di interni che di copertine. Ha iniziato a lavorare per la Sergio Bonelli Editore su una serie di miniserie dal 2011 a oggi. Nel 2020 ha iniziato a lavorare per la Marvel Comics, lavorando su Marvel’s Spider-Man: The Black Cat Strikes. Da allora ha lavorato a Phoenix Song: Echo (2021-2022), She-Hulk (2022), Monica Rambeau: Phonton (2023) e poi su Children of The Vault con Deniz Camp e X-Men Forever su testi di Kieron Gillen.