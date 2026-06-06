Paradise Lost: Due sceneggiatrici per la serie DC Studios

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Writers Guild of America, il principale sindacato americano che rappresenta gli sceneggiatori dell’industria dello spettacolo, Kira Snyder (The Handmaid’s Tale) e Janet Lin (Bridgerton) sono ufficialmente elencate come sceneggiatrici di Paradise Lost, la serie DC Studios da tempo in lavorazione ambientata nell’isola di Themyscira.
La serie, annunciata da James Gunn un paio di anni fa, è rimasta nel limbo produttivo per parecchio tempo, e dovrebbe fare da prequel a una possibile introduzione di Wonder Woman nel DC Universe.