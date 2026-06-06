Paradise Lost: Due sceneggiatrici per la serie DC Studios

6 Giugno 2026
di
Novità sulla serie DC Studios, da tempo in lavorazione.
Paradiselost

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Writers Guild of America, il principale sindacato americano che rappresenta gli sceneggiatori dell’industria dello spettacolo, Kira Snyder (The Handmaid’s Tale) e Janet Lin (Bridgerton) sono ufficialmente elencate come sceneggiatrici di Paradise Lost, la serie DC Studios da tempo in lavorazione ambientata nell’isola di Themyscira.

La serie, annunciata da James Gunn un paio di anni fa, è rimasta nel limbo produttivo per parecchio tempo, e dovrebbe fare da prequel a una possibile introduzione di Wonder Woman nel DC Universe.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta Aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli