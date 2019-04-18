Comics&Science presenta il volume “Comics&Science – The Stellar Issue

18 Aprile 2019
di
Comics&Science, il progetto di divulgazione scientifica a fumetti del CNR e dello studio Symmaceo, presenta il suo ultimo volume, "Comics&Science – The Stellar Issue", dedicato all’astronomia e all’astrofisica, con un fumetto scritto da Licia Troisi con il contributo di Carmine Di Giandomenico per gli storyboard.
La Fanciulla e il Drago vignetta
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Dopo il suo ultimo volume dedicato alla fisica della materia e contenente un’esclusiva storia di Zerocalcare, Comics&Science, il progetto di divulgazione scientifica a fumetti del CNR e dello studio Symmaceo, presenta il suo ultimo volume, Comics&Science – The Stellar Issue, dedicato all’astronomia e all’astrofisica.

La protagonista di quest’albo è la scrittrice fantasy di fama internazionale (con un dottorato di ricerca in astrofisica) Licia Troisi, autrice per questo numero della storia a fumetti La fanciulla e il drago.

Ad affiancarla nella realizzazione, Carmine Di Giandomenico (storyboard), Alessandro Micelli (disegni) e Leo Colapietro (colori). Lungo la storia, nane bianche, draghi e supereroine si incontreranno nel punto di unione tra fantasy e fantascienza, raccontando la battaglia per il destino di un’intera civiltà.

Tra gli altri contributi fumettistici troviamo le storie brevi di Mario Natangelo, vignettista de Il Fatto Quotidiano, Davide La Rosa e le vignette di Walter Leoni, a commentare gli articoli di approfondimento che completano il volume. Questi ultimi, redatti da ricercatori e divulgatori, com’è nella tradizione Comics&Science, consentono al lettore interessato di approfondire gli argomenti scientifici sullo sfondo della storia a fumetti.

A completare questo numero, un’intervista agli autori condotta dall’astrofisico e divulgatore Amedeo Balbi, un articolo a cura del web-magazine Orgoglio Nerd e “l’edicola di Lercio.it”, con i titoli delle ultime (fake) news scientifiche.

Il numero sarà presentato l’11 aprile alle ore 15:30, in occasione del National Geographic Festival delle Scienze, presso il Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. In occasione dell’evento saranno presenti: gli autori della storia Licia Troisi  e Alessandro Micelli; l’astrofisico e divulgatore Amedeo Balbi; il fumettista Guido Silvestri, in arte Silver e già autore Comics&Science per il numero “Materia Oscura”; Roberto Natalini e Andrea Plazzi, fondatori dell’iniziativa Comics&Science. L’incontro sarà moderato da Marco Cattaneo, direttore di Le Scienze e di National Geographic Italia. A seguito dell’evento si terrà un firmacopie con Licia Troisi e Silver presso il bookshop Notebook dell’auditorium.

L’evento è gratuito, ma per partecipare è necessario registrarsi presso il sito TicketOne.it, selezionando l’evento “Comics&Science Speciale Festival delle Scienze”.

Comics&Science

Comics&Science è molte cose: un progetto di divulgazione scientifica a fumetti sviluppato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dallo Studio Symmaceo, una collana di CNR Edizioni, una parte della programmazione culturale di Lucca Comics&Games ed un organizzatore di incontri presso i festival fumettistici e scientifici di tutta Italia. Nato nel 2012 da Roberto Natalini e Andrea Plazzi come il ciclo di incontri Lucca Comics&Science, dal 2013 ad oggi ha pubblicato volumi con storie inedite firmate dai grandi del fumetto italiano: Leo Ortolani, Tuono Pettinato, Zerocalcare, Silver, Giuseppe Palumbo, per dirne alcuni. L’obiettivo è quello di promuovere il rapporto tra scienza e intrattenimento, nella convinzione che entrambi costituiscano momenti formativi importanti per la crescita dell’individuo e del cittadino.

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