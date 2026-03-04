SBE presenta Mr. Evidence vol. 7

Comunicato stampa

Arriva in libreria e fumetteria dal 6 marzo 2026 il settimo volume di MR. EVIDENCE. TUTTO IL DOLORE DEL MONDO, nuovo capitolo della serie che si muove nei territori del thriller psicologico e dell’orrore contemporaneo.

Il gruppo dei fuggitivi del Mulholland Institute si è definitivamente sciolto: ognuno ha preso la propria strada, mentre Mr. Pain sceglie di affrontare da solo la caccia al serial killer che continua a seminare morte. Ma l’indagine lo trascina in una spirale inquietante, fino a farlo precipitare in una situazione surreale e disturbante.

Prigioniero di una strana famiglia, Mr. Pain è costretto a confrontarsi con le proprie scelte, con il passato che lo ha condotto fin lì, affrontando “tutto il dolore del mondo”.

Anche questo settimo volume è scritto da Adriano Barone e Fabio Guaglione, con i disegni di Riccardo Torti e i colori di Daniele Caramanico. La copertina è firmata da Carmine Di Giandomenico.

Mr. Evidence vol. 7 (di 8)

Adriano Barone, Fabio Guaglione, Riccardo Torti, Daniele Caramanico, Carmine Di Giandomenico (copertina)

Sergio Bonelli Editore, 2026

72 pagine, cartonato, colori – 21,00 €

ISBN: 9791256290918