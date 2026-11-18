Comunicato stampa

A cinquant’anni dalla sua prima apparizione, Edizioni NPE riporta sugli scaffali L’uomo del Nilo di Sergio Toppi nella sua veste più pura, restituendo alle tavole il bianco e nero originariamente concepito dall’autore.

Scritto da Decio Canzio e pubblicato nel novembre del 1976 come volume d’esordio della celebre collana Cepim (l’attuale Sergio Bonelli Editore) Un uomo un’avventura, il libro era stato colorato all’epoca da Ugo Pietrafitta per rispondere agli standard del mercato. Questa nuova edizione elimina ogni mediazione cromatica e permette di ammirare l’evoluzione stilistica di Toppi.

La vicenda conduce i lettori nel Sudan del 1884, dove Khartoum è una città ferita, stretta nella morsa dei dervisci del Mahdi. Tra le mura assediate, il generale Gordon affida una missione disperata al giovane giornalista inglese Bob Wingate: superare le linee nemiche per consegnare i suoi diari e un ultimo appello di soccorso. Prende così il via un viaggio lungo le sponde del Nilo, culla della Storia e teatro di uno scontro brutale tra due mondi, in cui l’epopea coloniale diventa una narrazione visiva intensa e il destino del singolo si intreccia ai grandi mutamenti di un’epoca.

Il volume, in libreria dal 20 novembre 2026, è il trentesimo della collana dedicata dall’editore al fumettista milanese ed è inoltre arricchito dalla prefazione di Angelo Nencetti, già Direttore di Lucca Comics and Games e Direttore del Museo Italiano del fumetto e dell’immagine di Lucca, che accompagna il pubblico alla scoperta di questo fumetto.

L’uomo del Nilo

Sergio Toppi

Edizioni NPE, 2026

64 pagine, cartonato, bianco e nero – 17,90 €

ISBN: 9788836273270