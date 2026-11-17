Dopo aver pubblicato i capolavori della maturità dell’artista (Air Mail, Petra Chérie, Marcel Labrume, Rosso Stenton, Roy Mann…) la collana che le Edizioni NPE dedicano ad Attilio Micheluzzi sta ora recuperando la considerevole mole di storie brevi e autoconclusive realizzate dal disegnatore d’origine istriana negli anni Settanta per settimanali come Il corriere dei ragazzi e Il Giornalino. Si tratta di materiale mai più ristampato e quindi particolarmente prezioso per l’appassionato, anche perché consente di apprezzare l’evoluzione stilistica di Micheluzzi, che nel giro di pochissimi anni passò da un segno ancora classico e “impostato” a quella linea chiara elegante e personalissima per cui è internazionalmente conosciuto.

Il volume Le grandi avventure dell’uomo, ultimo uscito della collezione, ristampa tredici storie (quasi tutte di lunghezza molto breve, dalle 4 alle 15 tavole), realizzate da Micheluzzi tra il 1974 e il 1976 per Il corriere dei ragazzi. L’autore esordì come fumettista proprio sulle pagine della testata, nel 1972, a 42 anni, firmandosi inizialmente con il nome d’arte di Igor Artz Bajeff. Vi collaborò per quattro anni, fino al rinnovamento editoriale che portò alla trasformazione della rivista in Corrier Boy. In seguito passò a Il Giornalino e, successivamente, alle riviste d’autore.

Le storie di Micheluzzi per il Corriere dei ragazzi sono quasi tutte sceneggiate da Mino Milani, un autore dalla produzione vastissima non ancora considerato come meriterebbe, che della rivista era direttore e redattore, e che talvolta – come altri scrittori molto prolifici – si firmava con uno pseudonimo (ad esempio Piero Selva e Eugenio Ventura).

Questi brevi racconti erano spesso ambientati in contesti storici e bellici (come quelli della serie Dal nostro inviato nel tempo Mino Milani). Appassionato di aviazione, divise militari e coccarde, Micheluzzi si trovava particolarmente a suo agio con questo genere di episodi. Le storie in cui poteva disegnare combattimenti ed evoluzioni aeree sono anche quelle graficamente più riuscite (si vedano, ad esempio, I sei mesi di Guadalcanal e La battaglia d’Inghilterra), in cui sperimenta anche una costruzione della tavola più libera e originale.

Tutte le storie di Milani sono di ottimo livello narrativo, perché lo scrittore milanese possedeva la rara abilità di raccontare grandi eventi storici attraverso piccoli episodi o le vicende di persone comuni, loro malgrado coinvolte in quegli eventi. In questo modo manteneva il racconto “ad altezza d’uomo”, senza mai risultare pedante o didascalico.

Meno riuscite sono invece le storie scritte da Mauro Moretti, che successivamente avrà una brillante carriera come disegnatore, e dallo sconosciuto Paolo Maltese, forse lo pseudonimo dietro cui si celava un altro autore. Infine segnaliamo due piccoli gioielli: Il pilota fantasma, sceneggiato da Alfredo Castelli, che già mostrava tutta la sua inconfondibile cifra stilistica e la sua predilezione per le tematiche “mysteriose”, e una biografia di Tazio Nuvolari scritta dallo stesso Micheluzzi, che lascia intravedere le sue potenzialità di sceneggiatore. L’autore avrebbe cominciato a metterle a frutto proprio sulle pagine del Corriere dei ragazzi con il primo dei suoi molti personaggi seriali, il fotoreporter Johnny Focus.

Abbiamo parlato di:

Le grandi avventure dell’uomo

Attilio Micheluzzi, Mino Milani, Alfredo Castelli, Paolo Maltese, Mauro Moretti

Edizioni NPE, 2026

160 pagine, cartonato, bianco e nero e colori – 19,90 €

ISBN: 9788836273003