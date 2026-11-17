Con Rosso minaccia, il suo primo graphic novel per adulti, Laurie Agusti affronta il tema della radicalizzazione maschile attraverso la vicenda di Alexandre, ventottenne frustrato che trova nelle comunità online e nei discorsi di colleghi come Xavier e Alan una risposta alle proprie insicurezze.
Tra difficoltà sentimentali e vita lavorativa, Alexandre scivola progressivamente verso una visione del mondo fondata sul risentimento. Nella stessa strada, il salone di nail art di Evi e delle sue colleghe diventa il bersaglio di una violenza che matura attraverso convinzioni condivise e comportamenti estremi che vengono normalizzati.
Agusti costruisce una narrazione che mette in relazione quotidianità e radicalizzazione, mostrando come il bisogno di appartenenza possa trasformare il senso di inadeguatezza in ostilità. Il percorso del protagonista è leggibile, ma talvolta fin troppo lineare: le idee vengono esplicitate attraverso dialoghi e sequenze didascaliche, lasciando poco spazio all’ambiguità e alla complessità dei personaggi. La violenza finale, inoltre, rende concreto un esito preparato lungo il racconto, ma rischia di semplificare un processo che nelle sue fasi intermedie risulta più interessante.
Il disegno alterna colori materici, composizioni frammentate e sequenze quasi astratte. La scomposizione dei corpi e la ripetizione dei gesti accompagnano il progressivo irrigidimento di Alexandre, mentre le variazioni cromatiche distinguono ambienti e stati d’animo. Le soluzioni grafiche sono coerenti con il progetto, anche se la densità di alcune tavole e la frammentazione delle vignette possono appesantire il ritmo.
Il limite principale sta nella tendenza a ribadire il messaggio anche quando la vicenda lo ha già reso evidente. Rosso minaccia convince soprattutto nell’osservazione dei meccanismi quotidiani del risentimento, meno quando ne esplicita le conseguenze. Un esordio interessante, che affronta un tema attuale senza essere sempre altrettanto efficace nel tradurlo in complessità narrativa.
Abbiamo parlato di:
Rosso minaccia
Laurie Augusti
Traduzione di Annalisa Zignani
Diabolo, ottobre 2026
200 pagine, brossurato, colori – 24,00 €
ISBN: 978-88-31296-28-1