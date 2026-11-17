Incontrare Gary Groth è sempre un’esperienza interessante: la sua vitalità e il suo spirito causticamente polemico mi avevano già colpito al Press Cafè lucchese del 2024, dove in un incontro con Riccardo Corbò aveva raccontato numerosi aneddoti sul The Comics Journal, la rivista fondata nel 1976 insieme a Mike Catron che avrebbe cambiato per sempre l’approccio critico e divulgativo al fumetto, statunitense e mondiale.

Ma il 1976 segna anche l’inizio di un’altra esperienza, che avrebbe preso definitivamente il largo nel 1981 e avrebbe cambiato, in questo caso, l’approccio dell’intera editoria fumettistica del Nord America: la nascita della casa editrice Fantagraphics, sorta sul gusto e l’esperienza seminati dal movimento Underground degli anni ’70, introdusse l’idea di un fumetto diverso, autoriale e per adulti, che proprio con la pubblicazione nel 1981 di Love and Rockets dei Fratelli Hernandez trovava una forma nuova e inedita, quella di libri di grande valore artistico e letterario, progenitori di quei Graphic Novel che forse è meglio non citare in presenza di Groth stesso.

Da allora, tra successi e fallimenti, tra battaglie vinte e altre perse, tutte raccontate nell’imponente e ricchissimo volume We Told You So: Comics as Art, la storia orale della casa editrice curata da Tom Spurgeon e Michael Dean, Fantagraphics continua a pubblicare (pluripremiati) libri di autori e autrici statunitensi e internazionali, da grandi classici a nuovi nomi, tutti con l’obbiettivo di realizzare i più bei fumetti possibili.

Ed è proprio di questa avventura lunga ormai cinquant’anni che abbiamo parlato con Gary Groth, che si è dimostrato disponibile, generoso, loquace e irriverentemente polemico come me lo ricordavo.

Immagine tratta da We Told you So, con, da sinistra, Gary Groth, Eric Reynolds e Kim Thompson

Ciao Gary, e grazie per il tuo tempo. È un piacere incontrarti una seconda volta, dopo Lucca 2024. Durante il tuo Press Café, in quell’occasione, avevi parlato a lungo del Comics Journal. Questa volta vorrei concentrarmi di più sull’altra faccia del tuo lavoro: la pubblicazione di fumetti con Fantagraphics, che nel 2026 festeggia i suoi 50 anni. Quindi vorrei partire dall’inizio. Che cosa ti ha spinto a fondare una casa editrice?

Hai qualche ora a disposizione? (ride)

Da ragazzo ero un appassionato e un lettore di fumetti. Credo di aver cominciato a leggerli intorno al 1964, più o meno. A 13 anni ho pubblicato una fanzine sui fumetti che si chiamava Fantastic Fanzine, e ho continuato a farla per tutte le superiori, dai 13 ai 17 anni. Ero il classico fan ossessionato dai fumetti, quindi facevo parte del fandom. Mi sono fatto un sacco di amici, tutti lettori di fumetti; alcuni pubblicavano anche loro delle fanzine. Era una comunità. Ci incontravamo alle convention, ci scambiavamo idee e condividevamo la nostra passione. Poi ho fatto qualche anno di università, ma alla fine ho abbandonato la University of Maryland, dove studiavo giornalismo. Col mio socio di allora, Mike Catron, abbiamo fondato The Comics Journal nel 1976. Era un modo per unire qualcosa in cui avevamo una certa competenza — i fumetti e la loro storia — e qualcosa che ci appassionava. Avendo pubblicato quella fanzine per tanti anni, sapevo già come mettere insieme e impaginare una rivista. A quel punto della nostra vita — avevamo 20 o 21 anni — volevamo creare una rivista seria di giornalismo e di critica sul fumetto e sull’industria del fumetto. Avevamo la sensazione che il fumetto, come forma d’arte, dovesse essere più evoluto e più elevato di quanto fosse all’epoca. Avevo una visione del fumetto come forma artistica e letteraria, che però raramente veniva usata in quel modo. C’erano i comic book, le strisce dei quotidiani, le vignette umoristiche, le vignette politiche, ma molto di rado c’era quello che definirei fumetto narrativo letterario. I fumetti underground erano i precursori di ciò che immaginavo il fumetto potesse diventare. Così la rivista si dedicò a pensare il fumetto come una forma d’arte legittima e a criticare i fumetti che venivano prodotti allora. Poi, a partire dalla rivista, intorno al 1980, abbiamo cominciato a pubblicare fumetti, e ci siamo semplicemente finiti dentro. Avevamo una rete di distribuzione e pubblicavamo una rivista molto critica nei confronti di ciò che usciva in quel periodo. Dopo che il movimento underground si era più o meno esaurito, c’era stato un periodo, tra il 1975 e il 1980, in cui in America non si producevano molti fumetti indipendenti interessanti. Intorno al 1980-81 è emersa una nuova generazione di autori, mentre quelli della generazione underground continuavano a produrre. Credo che RAW, curata da Françoise Mouly e Art Spiegelman, sia nata nel 1981. Robert Crumb ha fondato Weirdo nel 1981. Noi abbiamo cominciato a pubblicare Love and Rockets nel 1982. E gli anni Ottanta hanno visto quella che chiamerei la seconda rivoluzione dell’arte del fumetto, dopo la prima, quella del movimento underground degli anni Sessanta e Settanta. È così che abbiamo cominciato a pubblicare fumetti, e quello era il contesto in cui siamo partiti.

Pubblicare fumetti era qualcosa che avevi in mente fin dall’inizio, quando hai lanciato The Comics Journal, o è stata un’evoluzione naturale? Avete anche dovuto affrontare le critiche di chi diceva: «Criticate i fumetti, eppure li pubblicate voi stessi»?

No, non avevamo alcuna intenzione di pubblicare fumetti. Volevamo pubblicare soltanto The Comics Journal. All’epoca il nostro sogno era semplicemente fare qualcosa di valido con cui guadagnarci da vivere. Qualcosa che ci desse soddisfazione e appagamento, in cui potessimo riversare i nostri principi e le nostre passioni. Certo, il caso voleva che di fumetti sapessimo più che di qualsiasi altra cosa, e ci eravamo fatti, almeno in parte, un’idea di che cosa volesse dire fare giornalismo. Sono cresciuto a Washington durante il Watergate, quindi leggevo il giornale ogni giorno, e ho studiato giornalismo alla University of Maryland. Così ho sviluppato un grande rispetto per ciò che il giornalismo poteva ottenere.

Era una delle cose che volevamo fare con The Comics Journal: fare vero giornalismo sull’industria del fumetto. Allo stesso tempo mi stavo formando da solo sull’arte e sulla letteratura. Più imparavo — leggendo narrativa contemporanea e scoprendo il cinema d’autore — più mi rendevo conto di quanto il fumetto fosse lontano da quel tipo di ambizione estetica. Quindi volevamo davvero pubblicare una rivista critica e d’inchiesta sul fumetto. Non avevamo nemmeno preso in considerazione l’idea di pubblicare fumetti. Ci siamo semplicemente finiti dentro. Alcuni miei amici hanno cominciato a mandarci il loro lavoro. Avevamo già una rete di distribuzione, che ci permetteva di vendere The Comics Journal e di entrare in quello che allora era il nascente mercato dei comic book negli Stati Uniti. Quindi, se volevamo pubblicare un fumetto, bastava usare lo stesso stampatore del Comics Journal, stamparlo e farlo passare per la stessa rete di distribuzione. È stata una progressione molto naturale e organica, perché abbiamo cominciato a pubblicare il tipo di fumetti che avevamo immaginato attraverso la lente critica della rivista. Scusa per questa risposta interminabile (ride).

Immagine tratta da We Told You So, Eric Reynolds al Small Press Expo di Bethesda, Maryland, 1988

Il primo fumetto che avete pubblicato è stato Love and Rockets: come ci siete arrivati? Qual è stata la scintilla che lo ha reso il vostro primo fumetto e che vi ha portato a continuare a lavorare con i fratelli Hernandez?

È stato un puro caso. Gilbert, Jaime e Mario avevano autoprodotto una rivista di 32 pagine intitolata Love and Rockets e ne avevano mandato una copia al Comics Journal perché venisse recensita. Non sono nemmeno sicuro che ci fosse un biglietto; se c’era, probabilmente diceva solo: «Da recensire». All’epoca lavoravamo in una grande casa dove vivevamo e lavoravamo tutti insieme, in tre o quattro. Non c’era ancora Internet, quindi ogni giorno ricevevamo pile enormi di posta. Un giorno stavo smistando la posta, aprendo le buste, e ho tirato fuori il numero uno di Love and Rockets. L’ho letto, mi è piaciuto moltissimo e ne ho scritto una recensione entusiasta per il Journal. In sostanza dicevo che quello era il futuro del fumetto, che era questo che i fumetti avrebbero dovuto fare. Poi ho contattato Gilbert e Jaime. Al momento non me lo ricordavo, ma in realtà prima di pubblicare Love and Rockets avevano già realizzato alcune illustrazioni per The Comics Journal. Gli ho chiesto, in modo molto informale, se gli sarebbe interessato che fossimo noi a pubblicarlo. Ammiravo moltissimo quel lavoro e pensavo che sarebbe stato un progetto bellissimo da intraprendere. Avevamo più o meno la stessa età; loro erano un paio d’anni più giovani di me. E mi hanno risposto «Certo», con la stessa naturalezza. Poi ho proposto un formato folle. All’epoca la maggior parte dei fumetti era pubblicata da Marvel e DC, che avevano un formato molto rigido: formato comic book, a colori. Volevo distinguere Love and Rockets da quei fumetti di massa, quindi ho proposto una rivista in bianco e nero, di 64 pagine, trimestrale, in cui ciascuno dei due avrebbe realizzato circa 32 pagine a numero. Facile per me dirlo, visto che non dovevo né scriverlo né disegnarlo. Ma loro hanno accettato, ed è così che abbiamo cominciato. Dopo quattro numeri da 64 pagine ci siamo resi conto che era un lavoro massacrante e che non c’era modo di reggere quel ritmo. Siamo scesi a 32 pagine, il che lo ha reso sostenibile, e siamo riusciti a continuare a pubblicare circa quattro numeri all’anno. Ecco com’è andata. E oggi, 44 anni dopo, lo pubblichiamo ancora, e loro continuano a scriverlo e disegnarlo.

All’epoca vi rendevate conto che stavate anche creando un modello a cui altri avrebbero guardato? Hai già detto che vedevi Love and Rockets come il futuro del fumetto, ma eravate consapevoli di contribuire a fondare qualcosa di nuovo?

Credo che ne fossimo consapevoli. Sapevamo che stavamo creando qualcosa di nuovo. Ci sono periodi nella storia delle varie forme d’arte in cui all’interno della forma emerge qualcosa di nuovo, e credo fossimo consapevoli di farne parte. Poco dopo aver pubblicato Love and Rockets, abbiamo cominciato a pubblicare Neat Stuff di Peter Bagge. Poi è stata la volta di Lloyd Llewellyn di Dan Clowes. Erano tutti giovani autori. Avevamo tutti vent’anni o poco più, e molti di loro erano ispirati dai fumettisti underground e dall’etica di quel movimento: l’indipendenza e il bisogno di fare esattamente ciò che l’artista voleva, senza vincoli imposti dalle grandi aziende. Così, abbracciando quella libertà artistica, abbiamo cominciato a pubblicare questi giovani autori, uno dopo l’altro. Spesso venivano da noi perché pubblicavamo The Comics Journal, e poi Love and Rockets. E più fumetti pubblicavamo, più artisti erano attratti da quello che facevamo. Dopo Dan Clowes abbiamo cominciato a pubblicare Jim Woodring, Joe Sacco, Carol Tyler e altri. Poi è stato un effetto valanga. Gli anni Ottanta sono stati un periodo incredibilmente fertile nella storia del fumetto. Si vedeva emergere questo movimento di fumetti e fumettisti indipendenti. Ci sentivamo davvero parte di un movimento.

Riprendo direttamente dalla tua risposta: gli anni Ottanta sono stati un periodo in cui, come dicevi, emergevano Fantagraphics e altri editori indipendenti, accanto a figure come Art Spiegelman con RAW. Allo stesso tempo, quel decennio ha trasformato anche parte del fumetto mainstream. Frank Miller e Alan Moore, per esempio, lavoravano all’interno di quel contesto, anche se il loro lavoro spingeva il fumetto in direzioni molto diverse. In un certo senso questi due mondi erano piuttosto lontani, ma entrambi contribuivano a un cambiamento più ampio nel modo in cui i fumetti venivano creati, letti e percepiti, non solo negli Stati Uniti ma anche a livello internazionale. Leggevo un’intervista a Eric Reynolds in cui diceva che gli anni Ottanta erano sembrati un’epoca in cui tutto era possibile, e che parte di quel senso di possibilità era stato tradito negli anni Novanta. Guardando indietro, che cosa c’era nell’aria negli anni Ottanta che rendeva quel periodo così aperto e fertile?

Be’, c’erano tantissimi artisti emergenti che si ispiravano sia alla libertà dei fumettisti underground sia gli uni agli altri. Alla fine degli anni Ottanta c’erano anche autori come Chester Brown. Chris Ware è stato pubblicato su RAW intorno al 1988 o al 1989. C’era un grande fermento di fumettisti indipendenti che facevano un lavoro letterario affascinante, serio, interessante. C’era Joe Sacco, che all’epoca, senza che nessuno se ne rendesse pienamente conto, stava portando il giornalismo nel fumetto. E io ho sempre sostenuto che la roba che arrivava da Marvel e DC — Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, Watchmen di Alan Moore — fosse una sorta di surrogato di lavoro indipendente, che DC e Marvel cercavano di fare proprio senza capire davvero gli impulsi artistici che c’erano dietro. Gli artisti che conoscevo, pubblicavo e rispettavo, e io con loro, lo consideravamo un lavoro un po’ fasullo, pseudo-indipendente: i soliti fumetti di supereroi delle grandi aziende travestiti da qualcosa di presuntamente nuovo, che è quello che in genere erano. Quindi ci crogiolavamo in… non so se userei la parola «purezza», ma qualcosa del genere. Sentivamo che negli artisti che pubblicavamo c’era qualcosa che rappresentava o rifletteva un’ambizione artistica più alta. Ed era lì che volevamo portare questa forma d’arte.

Un giovanissimo Gary Groth in una foto per un articolo su The Washington Post Sunday Magazine del 1971

Se guardiamo alla storia di Fantagraphics, come ogni impresa umana è anche una storia di persone. Ci sono diverse figure chiave nella storia della casa editrice, tra cui Mike Catron, Kim Thompson e, più tardi, Eric Reynolds, come racconta We Told You So: Comics as Art, la straordinaria storia orale della casa editrice di Tom Spurgeon e Michael Dean. Puoi parlarci del loro ruolo e dell’importanza del tuo rapporto con loro nel costruire la casa editrice e nel portare questi fumetti al mondo?

Posso parlarti di ciascuno. Mike e io ci siamo conosciuti a 14 o 15 anni. Vivevamo entrambi nella zona di Washington e ci siamo trovati grazie ai fumetti. Era appassionato quanto me. Una volta conosciuti, ci vedevamo spesso e parlavamo di fumetti. All’epoca mi aiutava con la fanzine, e abbiamo costruito un’amicizia basata sul comune amore per i fumetti. Ci siamo anche sempre sentiti degli outsider. Non credo che ci siamo mai sentiti davvero a nostro agio nell’America mainstream. Così, a vent’anni, Mike e io abbiamo organizzato a Washington quella che chiamavamo una convention rock-and-roll, sul modello delle convention di fumetti che avevo organizzato in passato. Sapevo come si mette in piedi una convention. Il nostro sogno era organizzarla, fare un sacco di soldi e fondare una casa editrice. Invece ci abbiamo rimesso fino all’ultimo centesimo e abbiamo dovuto trovarci un lavoro vero. Andavamo un po’ alla deriva e non sapevamo bene cosa fare. Poi, circa un anno dopo, abbiamo cominciato a pubblicare The Comics Journal. In realtà abbiamo rilevato la rivista da The Nostalgia Journal, che all’epoca era già in pubblicazione. I suoi redattori ce l’hanno semplicemente regalata. Non li abbiamo pagati un centesimo. Ce l’hanno data e basta, e noi ci siamo detti: «Possiamo farcela. Possiamo pubblicare questa rivista. Possiamo trasformarla, cambiarla, concentrarla interamente sul fumetto», che era ciò che amavamo. Per il primo anno, anno e mezzo di The Comics Journal, eravamo solo io e Mike.

Poi è arrivato Kim Thompson. Kim viveva in Europa. Era nato in Danimarca e aveva vissuto per un breve periodo negli Stati Uniti, ma la sua famiglia si era trasferita in Europa, quindi in realtà era cresciuto tra Francia, Germania e Danimarca. Parlava tutte e tre le lingue. È tornato negli Stati Uniti a vent’anni. Ci siamo conosciuti tramite un amico comune. Kim era appena rientrato nel Paese, non aveva niente da fare e non sapeva cosa avrebbe fatto. Ma gli piaceva molto quello che stavamo facendo con The Comics Journal, e in sostanza ci ha chiesto: «Posso darvi una mano? Posso venire a lavorarci?». Avevamo bisogno di tutto l’aiuto possibile, quindi abbiamo risposto: «Certo. Vieni». Kim si è inserito alla perfezione. Era appassionato di fumetti quanto noi, era competente e portava con sé una conoscenza del fumetto europeo. Era in sintonia con la nostra missione per The Comics Journal. Così, in pratica, gli abbiamo insegnato a fare editing, a correggere le bozze e a lavorare su una rivista, e lui ha imparato immediatamente. È diventato parte della squadra di tre persone che faceva il Journal. Poi, quando abbiamo cominciato a pubblicare fumetti, Kim e io avevamo sensibilità diverse ma in parte sovrapposte. Credo che questo si sia rivelato un punto di forza in quello che pubblicavamo, perché lui sceglieva cose che io non avrei scelto, e sono sicuro che io sceglievo cose che lui non avrebbe scelto. Rispettavamo l’uno il giudizio dell’altro. Quindi sceglievamo semplicemente ciò che volevamo pubblicare, e non abbiamo mai avuto veri disaccordi su questo. Negli anni Ottanta Kim ha anche cominciato a portare in America fumetti europei. Abbiamo pubblicato Alberto Breccia intorno al 1985, credo, e lui ha pubblicato Paracuellos. Credo che negli anni Ottanta abbiamo pubblicato anche Tardi. Poi, negli anni Novanta, Kim ha cominciato a portare molto più materiale europeo, soprattutto opere che aveva letto da ragazzo. Quindi è stato davvero lui a sostenere il nostro catalogo europeo. Purtroppo Kim è morto di cancro ai polmoni nel 2013. Eric e io abbiamo portato avanti la tradizione che aveva avviato, pubblicando fumetti europei e sudamericani.

Come in ogni storia, ci sono sempre tappe fondamentali, ma anche momenti difficili. Quali indicheresti come le tappe principali e i periodi più difficili? Ci sono state crisi o momenti particolari in cui hai pensato: «Come faremo a uscirne?»

È sempre stata dura. Voglio dire, in un certo senso stavamo vivendo il nostro sogno, perché facevamo quello che volevamo fare. Mi sentivo, e mi sento ancora, incredibilmente fortunato, perché potevo fare ciò che volevo. Mi terrorizzava l’idea di lavorare nel mondo aziendale americano. La detestavo. Sapevo che non ci sarei stato bene. Tra i venti e i venticinque anni, prima che riuscissimo a tirar fuori di che vivere con Fantagraphics, ho fatto diversi lavori, e immancabilmente me ne andavo o venivo licenziato. Ero un dipendente terribile. Odiavo lavorare per qualcun altro. Mi pesava l’idea di sprecare otto ore al giorno a fare un lavoro che non mi interessava per niente. Per me era difficile capire cosa fare della mia vita. Così, quando abbiamo fondato Fantagraphics, e dopo qualche anno siamo riusciti a viverci, è stato come un miracolo. Credo di aver dimenticato la tua domanda. Ah, le tappe importanti e i momenti difficili. Be’, sai, è sempre stata dura perché non eravamo uomini d’affari. Non ho mai seguito un corso di economia. Non ho un MBA. Avevo capito che bisognava far entrare più soldi di quanti se ne spendessero. Lì finiva la mia raffinatezza imprenditoriale. Siamo andati avanti un po’ alla bell’e meglio. All’inizio eravamo in tre, e poi assumevamo qualcun altro che era immancabilmente un mio amico. Dicevo: «Vieni a lavorare con noi. Ci serve una mano per impaginare la rivista», o cose del genere. E così, piano piano, abbiamo allargato lo staff a quattro o cinque persone. Ma l’aspetto commerciale non mi interessa. È la parte che mi piace di meno. Quella che amo di più è il motivo per cui ho cominciato: confrontarmi con persone creative, far conoscere il loro lavoro, guardarlo con occhio critico e usare quelle capacità critiche in modo concreto e significativo. L’aspetto commerciale era semplicemente ciò che dovevo fare per riuscirci. Siccome non sapevo cosa stessi facendo, è stato incredibilmente difficile. E siccome sono piuttosto testardo, cocciuto e ostinato, volevo scendere a compromessi il meno possibile. Non volevo pubblicare fumetti di supereroi, né fumetti di genere. Questo ha portato a una serie di disastri economici, e abbiamo sempre dovuto farci strada a fatica. Camminavamo sempre sul filo del rasoio. La parte più gratificante è stata poter pubblicare artisti come Jim Woodring o Carol Tyler. E la parte peggiore era trovare un equilibrio tra guadagnare abbastanza per avere un’attività sostenibile e non cedere alla tentazione di pubblicare roba di cui ci saremmo vergognati. Non che non sia mai successo. Non ho mai creduto nella purezza. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare per restare in piedi, ed è per questo che nel 1990 o nel 1991 abbiamo lanciato Eros Comix. Era la nostra linea di fumetti erotici, e l’abbiamo fatto perché altrimenti avremmo chiuso. Mi ero accorto che perdevamo soldi ogni mese. Non sembrava esserci niente da fare. Pubblicavamo i libri, avevamo i costi fissi, e non guadagnavamo abbastanza per coprirli. Poi mi è venuta la brillante idea di pubblicare fumetti erotici, e ha funzionato. Siamo usciti dal buco e siamo andati avanti. Eros Comix ci ha aiutato a superare gli anni Novanta.

C’è stato anche un altro momento difficile, nel 2013, quando avete dovuto ricorrere al crowdfunding. E una decina d’anni prima c’era stata una situazione simile. Queste esperienze, nonostante lo stress e l’incertezza, hanno creato un rapporto più forte con il vostro pubblico? Vi hanno portato a confrontarvi di più con le persone che leggevano i vostri libri, persone che volevano aiutarvi perché non volevano vedervi sparire?

Abbiamo fatto crowdfunding un paio di volte. L’abbiamo fatto prima ancora che esistesse il crowdfunding, nei primi anni Duemila. Ancora una volta eravamo sull’orlo della catastrofe. Ma a quel punto c’era Internet, quindi abbiamo diffuso un appello che in sostanza diceva: «Per favore, comprate i nostri libri. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Siamo in un’altra crisi economica e abbiamo bisogno che compriate libri». Molte persone l’hanno fatto girare ovunque sul web. Chi aveva un seguito ci ha aiutato e, ancora una volta, i lettori hanno risposto. Era un periodo in cui, se abbastanza persone compravano libri direttamente da noi, saremmo riusciti a superare il momento critico. E parliamo di cifre minime: 50, 60, forse 70.000 dollari ci avrebbero permesso di continuare a pubblicare. Una goccia nel mare, se ci pensi. Praticamente niente. Ma se non li hai, non li hai.

Uno dei tuoi obiettivi di lunga data è stato affermare il fumetto come forma d’arte e letteraria, e come medium per adulti. Tu, e in seguito altri, avete contribuito a realizzarlo: oggi il fumetto è ampiamente riconosciuto come qualcosa che anche gli adulti possono leggere, non solo per le storie che racconta, ma anche per i formati in cui viene pubblicato e venduto. Fantagraphics è stato uno degli editori che hanno contribuito ad affermare il graphic novel come formato. Come vedi il vostro ruolo nel trasformarlo in qualcosa che potesse essere pubblicato e venduto come un libro? E che cosa pensi del mercato del graphic novel oggi? C’è anche una critica che si sente piuttosto spesso: che «graphic novel» sia diventata un’etichetta da appiccicare su un libro per farlo sembrare più rispettabile, così che si possa dire: «Non leggo fumetti, leggo graphic novel». Che cosa ne pensi?

Devo dire che negli anni Ottanta e Novanta odiavamo tutti il termine «graphic novel». Prima di tutto, non erano necessariamente tutti romanzi. C’erano memoir, autobiografie, giornalismo. Quindi abbiamo resistito a lungo a quel termine, finché non è stato più possibile. Di fatto, i fumetti sono diventati semplicemente i graphic novel, e ormai ce lo teniamo. Non so che ruolo abbiamo avuto. Voglio dire, stavamo davvero combattendo contro l’idea dominante del fumetto come una distrazione essenzialmente frivola e senza cervello, e a favore dell’idea che il fumetto potesse essere arte. Quando abbiamo cominciato, nel 1976, l’idea che i fumetti potessero essere considerati allo stesso modo della narrativa letteraria o del cinema d’autore era semplicemente ridicola. Nessuno la concepiva nemmeno, e nessuno pensava che dovesse essere così. La gente era contentissima di come funzionavano i fumetti. Quindi stavamo davvero spingendo contro uno spirito del tempo monumentale che considerava i fumetti spazzatura. E credo che abbiamo fatto molta strada nell’affermare che il fumetto può stare alla pari di qualsiasi altra forma d’arte per profondità, spessore ed espressività. Non so come quantificarlo, ma sentivamo di essere una parte fondamentale di quel movimento. E credo che, in un certo senso, lo siamo ancora, 50 anni dopo. Lo sentiamo ancora così. Non sono sicuro di cosa immaginassimo, noi o io. Sei talmente immerso nel momento che non guardi a 20 o 30 anni di distanza, figuriamoci a 50. Volevo solo che il fumetto raggiungesse lo stesso valore estetico delle altre forme. E a un certo punto credo di aver pensato che il fumetto potesse diventare un mezzo di massa, cosa che non era negli anni Settanta e Ottanta — a quel punto era un medium di nicchia minuscolo — oppure fare la fine della poesia: diventare un insieme di fumetti prodotti per una manciata di intenditori che apprezzavano la forma. Ovviamente è successo qualcosa a metà strada, e di molto più complicato. Quindi, ecco, non proprio come lo immaginavo. Il modo in cui il fumetto si è evoluto negli ultimi 25 anni è complesso e interessante. Oggi il fumetto è dominato da young adult, manga e supereroi. Il tipo di fumetto che abbiamo sostenuto, il fumetto letterario, è ancora decisamente una minoranza.

I primi due The Comics Journal formato magazine, con copertine di John Workman e Gil Kane, 1978

Sì, anche se ci sono ancora critici e lettori a cui interessa questo tipo di lavoro. Dal tuo punto di vista, esiste ancora un pubblico per questi fumetti? E come funziona il mercato oggi: è davvero in grado di sostenere un fumetto letterario e per adulti?

Questo mercato è piccolo. Voglio dire, è un mercato davvero di nicchia. In un certo senso, con il fumetto abbiamo perso una certa finestra. Non so com’è da voi in Europa, perché non ne so abbastanza. Ma negli anni Settanta c’erano critici seri che scrivevano di narrativa, cinema, musica, teatro e così via. Oggi ci sono per lo più recensori di cultura pop che non sono critici seri. A questo si accompagna il fatto che il pubblico per le opere serie, di qualsiasi tipo, si è ridotto. Di conseguenza la maggior parte delle persone è felicissima di starsene a casa a guardare qualche schifezza su Netflix: un film medio, ben confezionato, con una o due star. Sono tutti allo stesso livello. Non sono terribili, non sono granché, ed è a questo che sembra essersi ridotta la cultura pop. Per trovare le cose interessanti bisogna scavare. Bisogna scavare davvero, ed essere in grado di distinguere tra l’arte e tutta la spazzatura prodotta dalle grandi aziende che c’è in giro. Credo che sempre meno persone siano interessate a fare questa distinzione. Me ne lamentavo già negli anni Settanta, Ottanta e Novanta, e penso che oggi la situazione sia probabilmente almeno altrettanto grave. Quindi, ecco, abbiamo conquistato questa testa di ponte in cui il fumetto è arte, e la gente ha una qualche idea che il fumetto sia arte e lo riconosce come tale. Ma è cambiata anche la concezione dell’arte. Non so, ha senso?

Sì, assolutamente, ed era proprio parte del ragionamento dietro la mia domanda. La mia impressione è che oggi ci sia molto più da leggere e da scoprire rispetto anche solo a dieci anni fa. C’è un’enorme quantità di opere: molte sono ottime e, naturalmente, molte sono mediocri o semplicemente non buone. Quindi la mia domanda riguardava anche cosa significhi oggi essere un editore in cerca di lavori interessanti. C’è così tanto materiale, così tante persone che cercano di farsi strada nel settore, e si continuano a trovare piccole perle nascoste, eppure alcuni artisti davvero grandi passano ancora inosservati. Come affronti questa situazione?

Probabilmente oggi si fa più fumetto che in qualsiasi altro momento della storia, il che rende ancora più importante usare le proprie facoltà critiche per separare il grano dal loglio, cosa che credo interessi a sempre meno persone. Quindi ci sono paradossi dentro i paradossi. Curiosamente, credo che oggi ci sia più cinema disponibile, facilmente accessibile, che in qualsiasi altro momento della storia. Ricordo che negli anni Settanta e Ottanta — o meglio negli anni Settanta, perché il VHS è arrivato intorno al 1980 — se cercavi un film dovevi andare in un cinema d’essai, oppure guardarlo massacrato in televisione. Era difficile da trovare. Se volevi vedere tutto Fellini, era un’impresa. Dovevi impegnarti. Oggi puoi comprare un DVD, guardarlo in streaming, trovare quasi tutto. Eppure, paradossalmente, oggi meno persone hanno una cultura cinematografica. La percentuale di persone con una cultura cinematografica è più bassa rispetto agli anni Settanta. Perché? Non ne sono del tutto sicuro, se non che stiamo affogando nella mediocrità. Stiamo affogando nella robaccia. La gente cresce guardando film senza cervello su Prime, Netflix, Hulu o quello che è, e non coltiva un interesse o un gusto per le grandi opere. Quindi la cosa più difficile nel pubblicare grandi opere è trovare i lettori, quei lettori esigenti di cui hai bisogno.

Questo si collega a qualcosa di cui abbiamo parlato prima: come si è evoluta la critica, e in particolare la critica del fumetto. Sei stato il direttore di The Comics Journal, che è cambiato enormemente a sua volta, passando dalla carta a Internet e oltre. Oggi più persone che mai parlano di fumetti, ma anche il modo in cui ne parlano è cambiato molto. Lo abbiamo visto in prima persona, gestendo un portale web dedicato al fumetto da circa 25 anni, e l’ho notato anche nei miei circa dieci anni in questo campo. Come vedi questo cambiamento? E ha cambiato il modo in cui le persone scoprono i fumetti e si rapportano a essi?

La cultura di massa ha sempre avuto un effetto appiattente, una sorta di effetto anestetizzante, che uccide l’anima. A seconda di dove vuoi partire, puoi farla risalire alla rivoluzione industriale alla fine dell’Ottocento, o all’America del dopoguerra, quando la cultura di massa è davvero esplosa. Ed è contro questo che abbiamo sempre combattuto, perché pensavamo che la grande arte fosse essenzialmente un’affermazione della vita, nel senso che rifletteva e metteva in risalto ciò che c’è di significativo e commovente nell’essere umani. Voglio dire, è di questo che parla Love and Rockets. I fratelli Hernandez ci hanno praticamente dedicato la vita. Quindi, ecco, è sempre andata male. Mi scagliavo contro la cultura di massa già negli anni Settanta. Non so se tecnicamente sia peggio, ma di sicuro posso dire che probabilmente non è meglio. Circa 25 anni fa ho letto un saggio di Philip Roth. Scriveva della cultura letteraria e di come fosse assediata dalla cultura di massa. E credo dicesse che la cultura letteraria era sostenuta, in sostanza, da circa 5.000 persone. Erano le 5.000 persone che compravano tutti i libri letterari in circolazione. Ricordo che all’epoca mi colpì molto, e pensai: «Accidenti, non sono molte persone per sostenere una forma d’arte». Non so se sia ancora vero per la letteratura, ma per il fumetto ho la stessa sensazione: c’è solo un piccolo numero di persone che si dedicano con passione alle forme d’arte che amano, che sono interessate al tipo di lavoro che facciamo e che ci sostengono.

Visto che prima abbiamo parlato di cinema, vorrei toccare un ultimo aspetto prima di un paio di domande finali. Oggi il fumetto è profondamente coinvolto nella narrazione transmediale, con adattamenti ovunque, dai manga trasformati in grandi serie anime ai fumetti di supereroi diventati blockbuster. Fantagraphics è stata coinvolta in questo processo piuttosto presto con Ghost World. Il libro di Dan Clowes, pubblicato originariamente a puntate su Eightball, è diventato un film nel 2001, diretto da Terry Zwigoff, e la sua sceneggiatura è stata candidata all’Oscar. Com’è stato, per un editore indipendente, vedere l’opera di uno dei suoi autori adattata da un regista che veniva anche lui da un percorso indipendente, con Crumb? E che cosa hai imparato da quell’esperienza?

Non sono sicuro di aver imparato qualcosa (sorride). Voglio dire, Terry è stato davvero fortunato, perché Dan era un outsider, e Terry stesso era un outsider. Amava musica incredibilmente di nicchia. Prima di Ghost World aveva girato un documentario su un musicista blues (Louie Bluie, su Howard Armstrong, N.d.R.), poi uno su Robert Crumb. Frequentava quegli ambienti a San Francisco. E poi, in qualche modo, è riuscito a convincere qualcuno a dargli i soldi per fare un film, e lui e Dan hanno collaborato a Ghost World. Ma è una cosa rarissima: riuscire a portare sullo schermo la visione di Dan con la fedeltà con cui ci sono riusciti. Si cerca di acquistare i diritti di Love and Rockets più o meno dal 1984. E Gilbert e Jaime si sono sempre rifiutati di cederli, perché sanno che, se ne perdono il controllo, Dio solo sa quale sarà il risultato. Hanno tenuto duro. Volevano essere coinvolti in qualsiasi film venisse realizzato. Ovviamente, chi ha molti soldi non vuole coinvolgerli nel film. Vuole assumere la propria gente per adattarlo. Quindi credo che sia raro che qualcosa venga adattato in un film e ne esca indenne, figuriamoci trasformato sullo schermo in modo fedele, creativo o fantasioso. Ma non credo che abbia davvero aiutato il fumetto in alcun modo. E sono d’accordo con Martin Scorsese sui film Marvel: tutta quella roba sta distruggendo il cinema, un film Marvel alla volta. Dio, c’è qualcosa di più stupido di un film Marvel? È terrificante quanto siano stupidi e quanto siano popolari. Ma, sai, negli anni Settanta non avevamo niente del genere. Voglio dire, c’erano film di merda anche negli anni Settanta, o pessimi film hollywoodiani, ma non raggiungevano il vertice dell’idiozia raggiunto dai film Marvel o DC o simili.

Tornando alla storia di Fantagraphics: molti dei vostri autori sono famosi, almeno tra i lettori di fumetti. Questa potrebbe essere una domanda cattiva, un po’ come chiedere quale dei tuoi figli ami di più, quindi sentiti libero di glissare. Ci sono autori del passato di Fantagraphics che ti piacerebbe vedere riscoperti? Artisti od opere che all’epoca ritenevi innovativi ma che non hanno mai avuto l’impatto che meritavano, e di cui oggi non si parla più molto? E, d’altra parte, ci sono artisti di oggi che sono ancora poco conosciuti e meriterebbero più attenzione?

Una domanda difficile, in effetti. Se nomino solo una manciata di artisti che amo, ne lascio fuori altre due dozzine. Molti degli artisti che abbiamo cominciato a pubblicare negli anni Ottanta e Novanta hanno poi avuto un grande successo, artisti come Joe Sacco, Charles Burns e Chris Ware. La gente li conosce. Emil Ferris, per esempio, è arrivata dal nulla: La mia cosa preferita sono i mostri è stata una rivelazione quando l’ho letto per la prima volta. Era solo un’altra proposta arrivata tramite un agente, che avevo cominciato a leggere. Un’artista che secondo me non ha ricevuto il riconoscimento che merita è Cathy Malkasian. Abbiamo pubblicato sette od otto suoi libri, e trovo il suo lavoro concepito con grande intelligenza, splendidamente disegnato e ricco di aspetti emotivi, sociologici e politici. Credo che sia terribilmente sottovalutata. Ci sono molti artisti a cui avrei voluto toccasse una popolarità maggiore. E mi sento sempre malissimo quando pubblichiamo qualcuno in cui crediamo ed è semplicemente difficile venderlo. Succede. L’ultimo libro di Carol Tyler, The Ephemerata, è semplicemente straordinario. È un libro sulla necessità del lutto e su come elaborarlo, e credo sia la cosa migliore che abbia fatto. È un risultato magnifico. Sta ricevendo molta attenzione dalla stampa, e lei sta ricevendo molta attenzione, ma vorrei comunque che ne vendessimo dieci volte tante copie quante ne venderemo. Se lo merita. E credo che se lo meritino anche le persone: non è solo l’artista che merita di vendere, sono le persone la cui vita verrebbe arricchita dalla lettura.

Per chiudere, vorrei guardare al futuro. Quest’anno avete lanciato o annunciato diverse nuove iniziative: le prime due stagioni di MAD, un’edizione completa di Corto Maltese e Takumi Graphics, una nuova linea dedicata al fumetto asiatico e al manga. Sono progetti piuttosto diversi, anche se per certi versi collegati. Qual è l’idea dietro ciascuno di essi, e quale pubblico sperate di raggiungere?

Ti dico una cosa: negli anni Settanta e Ottanta ero abbastanza ingenuo da pensare che chiunque apprezzasse i buoni fumetti apprezzasse tutti i buoni fumetti, ogni forma di fumetto. Pensavo che la gente avrebbe apprezzato tutto. Ho scoperto che non è del tutto vero. Ad alcuni piacciono le strisce dei quotidiani, ad altri i comic book, ad altri ancora i fumetti underground, e le persone si dividono in schieramenti diversi. Per me si è sempre trattato semplicemente di grande fumetto, declinato in forme diverse: vignetta satirica, vignetta umoristica, fumetto narrativo o altro. Quindi la nostra missione è sempre stata pubblicare grande fumetto, indipendentemente dalla categoria a cui appartiene, e non solo pubblicare opere nuove e originali, ma anche preservare le grandi opere del passato. MAD, che in realtà è un progetto proposto dalla persona che nel mio ufficio sta curando il libro, è un esempio perfetto del tentativo di preservare un’opera fondamentale in un modo nuovo e di presentarla nel modo migliore in cui sia mai stata presentata. Pubblichiamo anche tutti i numeri della rivista MAD che Harvey Kurtzman ha diretto o per cui ha curato del materiale prima di lasciare MAD. Credo che pubblicheremo sette numeri della rivista insieme all’intero fumetto MAD, perché tutto, o quasi, è stato realizzato da Kurtzman, che ha creato MAD. Quanto a Takumi Graphics, pubblichiamo manga da circa 15 anni o più, e sono sempre stati semplicemente integrati nel resto del nostro catalogo. Una delle nostre prime raccolte di manga è stata di Moto Hagio, una pioniera di quello che viene chiamato shōjo manga negli anni Settanta. Ce l’ha proposta un’esperta di manga, Rachel Thorn, e abbiamo cominciato a pubblicare il suo lavoro. Credo sia stato tra i primi manga che abbiamo pubblicato, intorno al 2011. Da allora pubblichiamo manga, ma sempre come parte del nostro catalogo generale. Di recente ho pensato che forse avremmo dovuto avere un marchio dedicato al manga, in cui concentrarci su di esso e dargli più attenzione. Nell’ultimo decennio circa ho imparato a conoscere meglio il manga. C’è stato un lungo periodo in cui non gli prestavo attenzione. Ero un po’ respinto da quell’estetica degli occhioni; semplicemente non la capivo. E non mi rendevo conto che, soprattutto negli anni Novanta, quando il manga stava crescendo e diventando una forza, esisteva anche una tradizione letteraria nel fumetto giapponese. Così abbiamo creato Takumi Graphics, e cerchiamo nel manga lo stesso tipo di opere che pubblichiamo dagli autori americani, europei e sudamericani. Quanto a Corto Maltese, ci piace molto pubblicare opere europee e sudamericane, e Hugo Pratt è uno dei grandi fumettisti europei. La serie è stata pubblicata in inglese un paio di volte — da NBM, forse negli anni Ottanta e Novanta, e credo più di recente da IDW — ma mai a colori. Abbiamo parlato con i detentori dei diritti in Francia, Casterman, e ci hanno proposto un Corto Maltese interamente a colori, con una colorazione che a quanto pare Hugo Pratt aveva supervisionato e approvato. E abbiamo pensato che sarebbe stato un modo nuovo e bellissimo di presentarlo. È in linea con il nostro desiderio di pubblicare i più grandi fumettisti del mondo. Pubblichiamo sei volumi di Corto Maltese, con due storie ciascuno, in grandi volumi cartonati. Ho incontrato Hugo Pratt una volta, credo fosse a Lucca. Mi ricordava un po’ Fellini. Teneva banco nella hall dell’albergo, e c’era un gruppo di noi seduti intorno a lui. Era una personalità debordante. Parlava a ruota libera, e non ricordo se parlasse in italiano o in inglese. Ma ricordo che mi godevo la sua presenza. Quindi questo aggiunge un’altra dimensione al pubblicare Hugo Pratt: il fatto di averlo potuto incontrare tanti anni fa. Una delle gioie di questo lavoro è pubblicare i miei eroi artistici, che ho letto tanti, tantissimi anni fa e con cui spesso ho stretto amicizia, persone come Jack Kirby: una cosa che non avrei mai potuto prevedere quando ho fondato The Comics Journal.

Sì, ed era proprio una delle domande che volevo farti. Un’altra parte importante del catalogo Fantagraphics è la ripubblicazione di fumetti storici, dai Peanuts completi a progetti come Lost Marvels. Anche questi fanno parte della missione di cui parlavi: non solo pubblicare fumetti, ma preservare la storia del medium?

Sì: preservare le grandi opere del passato, cercare di renderle rilevanti oggi e farle conoscere ai giovani lettori. Pubblichiamo Krazy Kat di George Herriman, e abbiamo in programma di pubblicare anche i suoi lavori degli anni precedenti a Krazy Kat. Quindi sì, è una missione importante. Sono stato felicissimo quando siamo riusciti a pubblicare i Peanuts completi. Avevo conosciuto Charles Schulz, e poi è arrivata l’occasione di pubblicare i Peanuts. Molti dei nostri libri sono nati così: cercavo un artista da intervistare per The Comics Journal, lo conoscevo, e il passo successivo era: «Potremmo pubblicare il tuo lavoro?». È quello che è successo con Jules Feiffer. L’ho intervistato per il Journal, e poi mi sono reso conto che avremmo potuto pubblicare molti dei suoi lavori precedenti, che nessun altro stava pubblicando. E immancabilmente, quando lo proponevo, l’artista era entusiasta e diceva: «Certo, facciamolo».

E ora, l’ultimissima domanda. Abbiamo parlato dei 50 anni passati di Fantagraphics e del suo presente. Che cosa speri per il futuro, che si tratti dei prossimi 50 anni o semplicemente degli anni a venire?

Sai, tu o tuo figlio intervisterete mio figlio tra 50 anni su come si è evoluta Fantagraphics. E non pubblicheremo più, faremo fumetti olografici che la gente guarderà grazie a un chip nel cervello (ride). Non lo so. Anche per me, che l’ho vissuto, è sbalorditivo che siano passati 50 anni e che io abbia fatto questo per tutto il tempo. Abbiamo una missione costante: pubblicare la migliore arte e i migliori fumettisti che riusciamo a trovare. Non so come sarà la cultura pop in futuro né come questo cambierà la missione e le sue sfumature, ma credo che resteremo su quella rotta. Spero non sia troppo banale. È quello che abbiamo fatto per 50 anni, e spero sia quello che continueremo a fare.

Grazie mille, Gary, e lunga vita ai prossimi 50 anni di Fantagraphics.

Intervista realizzata via Google Meet nell’aprile 2026.

Un grande grazie a Tucker Stone per l’aiuto e il supporto.

Fantagraphics

Da 50 anni Fantagraphics pubblica alcuni dei migliori fumetti e graphic novel che il medium abbia da offrire. La sua missione è celebrare il grande fumetto in tutte le sue forme, dai primi maestri di quest’arte agli autori contemporanei che stanno plasmando il futuro della narrazione per immagini. Accanto al suo ampio catalogo di autori affermati, Fantagraphics è costantemente alla ricerca di nuove voci da tutto il mondo, onorando la ricca storia del fumetto e dando spazio a storie, stili e prospettive nuove e audaci che spingono i confini del medium. (adattato dal sito di Fantagraphics)

Gary Groth

(C) Francois Vigneault

Gary Groth è cofondatore ed editore di Fantagraphics Books, che ha fondato nel 1976 con Mike Catron e ha guidato per decenni insieme a Kim Thompson, entrato poco dopo. Come storico direttore di The Comics Journal, è diventato una delle voci più schiette della critica del fumetto americana, sostenendo il fumetto come forma d’arte per adulti. Sotto la sua guida, Fantagraphics ha contribuito a definire il fumetto alternativo con titoli come Love and Rockets, Hate ed Eightball, ed è diventata uno dei principali editori di strisce classiche, tra cui i Peanuts completi, Krazy Kat e Popeye. Cinquant’anni dopo, continua a pubblicare sia autori contemporanei sia i maestri del passato del medium.