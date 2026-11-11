Pinocchio tra smartphone bitcoin nella parodia di Marcello Toninelli

Comunicato stampa

Con Pinocchio a fumetti pubblicato da Edizioni NPE in un unico volume, Marcello Toninelli proietta il burattino più famoso al mondo nel cuore della nostra quotidianità digitale. Senza scalfire la struttura originale in trentasei capitoli pensata da Collodi, la storia scorre tra scambi di messaggi su WhatsApp, improbabili campi di Bitcoin e un Grillo Parlante nei panni dell’Intelligenza Artificiale, regalando uno sguardo ironico e non banale sulle contraddizioni di oggi.

La narrazione si sviluppa sorretta dal tratto della linea chiara di Toninelli e valorizzata dai colori di Jacopo Toninelli. L‘ironia diventa uno strumento per analizzare l’era di internet senza mai tradire lo spirito del testo originale. Completano il libro una sezione di schizzi preparatori, la prefazione di Andrea Sani e la postfazione dello stesso Marcello.

La pubblicazione rappresenta il terzo volume della collana di Edizioni NPE dedicata all’autore, già inaugurata con Dante – La Divina Commedia a fumetti e Omero – L’Iliade e l’Odissea a fumetti, a cui seguiranno altre sue opere.

Il volume sarà disponibile in libreria a partire dal 13 novembre 2026.

Pinocchio a fumetti

Marcello Toninelli, Jacopo Toninelli

Edizioni NPE, 2026

96 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN: 9788836273263