Intervistata da Empire Magazine, l’attrice Vanessa Kirby, che in Avengers: Doomsday torna a interpretare il ruolo di Susan Storm, ha rivelato che una sequenza dei fumetti saltata fuori durante una sua ricerca personale sul rapporto tra Susan, Reed e Victor Von Doom nei fumetti è stata alla fine inserita nella pellicola.

Ora sono un’appassionata di fumetti, e ho adorato il rapporto tra Sue, Reed e Destino. Ho raccolto un sacco di immagini che ritraggono Sue in conflitto con Destino e le ho inviate ai fratelli Russo. Alla fine, una delle scene chiave che la riguardano è molto simile a una sequenza tratta dai fumetti; è fantastico, perché è proprio qualcosa che avevo mandato loro due anni fa.