DC Studios Anno Zero

Il reset dei DC Studios

Solo pochi giorni fa, nella precedente puntata di questa rubrica, parlavamo nuovamente dei DC Studios e di quella che, dopo l’inaspettato insuccesso di Supergirl, appariva come una strategia soft che a molti poteva anche sembrare l’atteggiamento di un pugile suonato dopo un KO alla ricerca di un equilibrio che, a detta di molti, non proveniva dall’avere una visione a lungo termine.

Quella visione, se c’è mai stata, è terminata nei giorni scorsi, quando i vertici di Skydance hanno deciso il licenziamento (perché di questo si tratta) della coppia formata da James Gunn e Peter Safran, dopo appena un anno dal lancio effettivo del nuovo DC Universe cinematografico.

La mossa di David Ellison, che ha generato critiche e reazioni contrastanti, va vista per quella che è a tutti gli effetti, ovvero una mossa aziendale del tutto logica di fronte a una sostanziale evidenza. Solo poche settimane fa, in una lunga disamina riguardante proprio il flop del film sulla ragazza d’acciaio, avevamo sottolineato che James Gunn era di fronte a un bivio: quello di dovere essere più selettivo nei confronti dei personaggi da portare sul grande schermo, magari appellandosi a quelli più di maggior spessore e soprattutto comportarsi da dirigente di una azienda.

E questa è probabilmente l’indicazione maggiore di quelle che potrebbero essere state le motivazioni che devono avere guidato Ellison verso una decisione che a detta di molti sarà ingiusta, ma che va analizzata nella giusta ottica e che va confermata anche se considerata forse cinica. Ovvero che James Gunn è un bravo regista e sceneggiatore, anche geniale, ma che al tempo stesso non era la persona giusta per un ruolo che è prima di tutto aziendale e che deve rispondere a certe dinamiche del mercato cinematografico riuscendo a comprenderle, non muovendosi in maniera tale da aggirarle.

E questo è stato l’approccio di Gunn e Safran, soprattutto negli ultimi mesi. Nei giorni scorsi, nello scrivere dell’uscita dei due dalla major, The Hollywood Reporter indicava come, poco prima di sapere della propria defenestrazione, “il duo godeva del modesto successo di Clayface, un film horror uscito il 21 ottobre che ha superato i 100 milioni di dollari di incasso a livello globale, a fronte di un budget di 44 milioni”, aggiungendo che “entrambi stavano ragionando sul realizzare altri film caratterizzati da un approccio più esistenziale”.

È proprio questo atteggiamento, poco incline al realismo, che deve avere pesato e allarmato i nuovi vertici e soprattutto David Ellison. Persona che, come abbiamo scritto solo un paio di settimane fa, è concentrato sui blockbuster e sullo sviluppo di contenuti IP, avendo anche promesso circa 30 film all’anno. Nel momento in cui devi sviluppare un piano così ambizioso, che ovviamente ha come obiettivo principale quello di conquistare il botteghino e fare incassi record, è possibile che la strategia di film a basso budget con personaggi misconosciuti facenti parte di un portfolio come quello DC Comics, che vede invece la presenza al suo interno di personaggi di punta quali Superman, Batman, Flash, Lanterna Verde e Aquaman, abbia in qualche modo fatto cambiare decisamente idea a Skydance, convinta che la diarchia di Gunn e Safran potesse essere deleteria in questo senso, e non avere alcuna percezione di quale fosse la effettiva realtà del mercato.

Nel momento in cui, in privato, si esprime soddisfazione del (modesto) successo di una pellicola quale Clayface dopo che questa ha raggiunto i 100 milioni, mentre poche settimane prima Sony e Marvel Studios infrangevano il record dei 2 miliardi, è evidente che un dirigente che ha ricevuto il compito di fare lo stesso tre anni prima e che a malapena è riuscito nel compito anche con un ottima pellicola come Superman, sicuramente sta prendendo una direzione differente o il suo modo di lavorare sia decisamente sbagliato.

In un articolo di Variety dei giorni scorsi firmato da Owen Gleiberman e dal titolo esplicativo “Perchè l’era DC di James Gunn è stata poco Super”, viene sottolineato anche un certo atteggiamento ingenuo e per certi versi arrogante nella gestione dei DC Studios, facendo un ottimo esempio con quello che è accaduto riguardante Batman.

Nel 2023, quando James Gunn fu nominato al vertice della nuova divisione, la scaletta creativa indicava The Brave and The Bold come pellicola introduttiva di un nuovo uomo pipistrello, proprio mentre qualche mese prima The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson aveva avuto un grande successo. Gleiberman sottolinea come, proprio quel successo aveva fatto sì che l’eroe di Gotham City, a livello concettuale, ora appartenesse al regista e all’attore, mentre Gunn per lungo tempo ha continuato imperterrito a portare avanti un progetto alternativo, senza rendersi conto che non solo questi non prendeva forma, ma che generava pure confusione.

Sony aveva fatto qualcosa di simile con il personaggio di Spider-Man – sottolinea Gleiberman – (ottenendo un grande successo), lanciando la serie “Spider-Verse” parallelamente ai film live-action di grande richiamo dedicati allo stesso supereroe. Tuttavia, il fatto che i film dello “Spider-Verse” fossero animati li manteneva, sul piano concettuale, ben distinti dagli altri. Sembrava che il nuovo piano dei DC Studios fosse destinato semplicemente ad accrescere la sovraffollata offerta legata a Batman. È stato un primo segnale di come l’era Gunn/Safran si sarebbe rivelata “ambiziosa”, ma in un modo che rifletteva una certa tracotanza e ingenuità, caratterizzato da un approccio eccessivo e privo di una direzione coerente.

Questa ambizione, che è pur sempre legittima in qualcuno che negli anni ha rivelato se stesso come un regista e sceneggiatore geniale, si è alla fine scontrata non solo con la realtà, ma anche con il ruolo stesso di Gunn e la sua personalità. La visione di un filmmaker che è riuscito a lanciare personaggi minori quali i Guardiani della Galassia trasformandoli in personaggi dal forte impatto culturale, nell’ambito DC Comics non ha preso forma, sia per una mancanza di idee generali ma anche di coraggio. Se Gunn avesse avuto più coraggio con The Authority, progetto che forse poteva fare veramente la differenza anche nei confronti dei Marvel Studios, forse ora potremmo fare un discorso differente. Ma ha pesato la sua concezione di essere un fan, elemento questo largamente responsabile del flop della ragazza d’acciaio, personaggio che andava gestito in tandem con Superman e non scaraventato in una avventura solitaria così presto.

Non ha giovato, inoltre, una certa irremovibilità nel volersi a tutti i costi distinguersi dai Marvel Studios. La regola ferrea del lanciare un progetto solo quando questi sarebbe stato al 100% pronto e definito, ha creato delle criticità che nelle intenzioni Gunn voleva evitare, bloccando perennemente tutta una serie di progetti soprattutto in ambito del piccolo schermo come quello su Amanda Waller, Paradise Lost e Booster Gold dando vita a una sorta di imbuto produttivo in cui tutte le serie risultavano in stallo. Un elemento, questo, figlio della personalità del regista e sceneggiatore e del tutto in contrasto con un ritmo aziendale.

Alla fine dei conti, che Gunn se ne sia andato così presto è forse da un certo punto di vista qualcosa di positivo, piuttosto che vederlo fare la fine di Walter Hamada, chiamato a gestire la vecchia DC Films puntando su progetti disarticolati e senza una visione generale. Resta l’amarezza per qualcosa di incompiuto e nato da poco e chissà cosa sarebbe accaduto e di cosa discuteremmo ora se forse fossero state prese decisioni più oculate e, soprattutto, se si fosse speso meglio il tempo invece che rispondere pedissequamente a ogni critica e osservazione dei fan su internet.

Il ritorno di Wanda Maximoff

Il finale di VisionQuest, forse uno dei migliori prodotti Marvel Studios per la piattaforma Disney Plus degli ultimi tempi, ha non solo sancito il ritorno di Visione (Paul Bettany) dopo le vicende narrate in WandaVision, ma anche quello di uno dei personaggi più importanti del Marvel Cinematic Universe: Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

La sequenza dopo i titoli di coda del finale di serie è certamente uno dei più significativi per l’universo cinematografico della Casa delle Idee, non solo perché fa tornare in scena un personaggio che ha assunto una posizione molto forte a livello narrativo (anche per esplicito merito della sua interprete), ma anche per il valore promozionale che la scena assume in prossimità dell’uscita di Avengers: Doomsday.

A rigor di logica, era proprio dalla fine di WandaVision, quando vedemmo Scarlet Witch fare uso del Darkhold, che l’utilizzo delle sequenze post-credits non assumeva una connotazione così ampia dal punto di vista narrativo e di marketing. A parte successivamente Ms. Marvel, dove la ragazzina interpretata da Iman Vellani si scambiava di posto con la Captain Marvel di Brie Larson, i Marvel Studios avevano difatti relegato le sequenze in questione solo all’ambito relativo alla piattaforma Disney Plus e ai progetti a essa collegati.

I Marvel Studios hanno voluto sfruttare appieno l’appuntamento con una serie che, nella visione generale, fa parte di una trilogia su due dei personaggi più amati dal pubblico, amplificando il messaggio in merito all’importanza del nuovo film degli Avengers e al tempo stesso lanciandone un altro: tutti possono tornare.

In questo modo viene aumentata l’attenzione del pubblico rispetto alla comparsa di altri personaggi, polarizzando il dibattito con conseguente innalzamento delle aspettative per la pellicola, già di per sè molto attesa.

Dal punto di vista prettamente narrativo, sarà interessante vedere come sarà sviluppato il ritorno di Wanda, che probabilmente sarà controllata da Destino, e come questo impatterà su una personalità già segnata da una esistenza non proprio facile. Augurandoci per lei e Visione, nel successivo Avengers: Secret Wars, finalmente un lieto fine.

Avengers: Doomsday

Nei giorni scorsi, Disney Italia e Doritos hanno annunciato una partnerships legata all’uscita della pellicola Marvel Studios. In occasione dell’uscita al cinema di Avengers: Doomsday, il brand di snack di proprietà di PepsiCo sarà il via al concept “Eroe o cattivo? La scelta è tua”. L’ispirazione nasce dalla contrapposizione tra eroi e cattivi per trasformarla in un territorio di comunicazione riconoscibile e coerente con la personalità audace di Doritos, con l’obiettivo di coinvolgere una vasta fetta di pubblico, specialmente quello giovane.