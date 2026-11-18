Il casting dell’attore Robert Pattinson nel ruolo di James Bond continua a generare un forte dibattito tra gli addetti ai lavori circa il suo futuro come Batman.
In un lungo articolo di The Hollywood Reporter, viene evidenziato che è improbabile che l’attore possa vestire contemporaneamente i panni dell’agente segreto e dell’eroe di Gotham City. Il sito ricorda che il secondo capitolo sull’uomo pipistrello dovrebbe concludere la lavorazione, affidata da ottobre a Steven Soderbergh, all’inizio del prossimo anno, con Skydance che punta a farlo uscire nelle sale all’inizio del 2o28, mentre il nuovo film sull’agente 007, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe debuttare verso la fine dello stesso anno.
Il sito sottolinea che, sebbene il regista Matt Reeves avesse concepito i suoi film su Batman come una trilogia, a Hollywood serpeggia un certo pessimismo riguardo alla realizzazione di un terzo capitolo, dato che per l’attuale sequel sono passati sei anni.
E’ possibile che, visto il lungo tempo richiesto per il secondo capitolo, Pattinson non sia più contrattualmente vincolato a un ulteriore film di Batman. Inoltre, il sito evidenzia come Jeremy Latcham, nuovo Chief Creative Officer dei DC Studios presso Skydance, desideri probabilmente un nuovo Cavaliere Oscuro che non sia solo in grado di sostenere i propri film standalone, ma anche integrarsi al tempo stesso con altri personaggi DC Comics in pellicole corali, seguendo quindi la medesima strategia dei Marvel Studios.
L’articolo indica che tutto lascerebbe quindi presagire un probabile reboot e un nuovo casting per l’alter ego di BRuce Wayne, elemento che segnerebbe così il terzo interprete del personaggio in appena un decennio.
Un addetto ai lavori, citato da THR, a proposito del franchise attuale di Batman, ha sentenziato laconico:
Doveva finire