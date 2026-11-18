Comunicato stampa

È disponibile il trentratresimo numero di Zagorianità, rivista di cronaca, approfondimento e attualità sul mondo di Zagor.

Racchiusa da una copertina di Joevito Nuccio, la rivista di 164 pagine a colori contiene approfondimenti, recensioni e analisi sulle recenti storie di Zagor e anticipazioni inedite e indiscrezioni su alcune storie in lavorazione previste per il 2027 e per gli anni successivi.

Nel numero trova spazio anche un dossier che ripercorre i forti militari comparsi nei primi 200 numeri di Zagor, indicando per ciascuno la collocazione geografica; uno studio sui viaggi nel tempo, tematica che nell’universo dello Spirito con la Scure presenta non poche insidie; un’analisi della figura di Tiziano Sclavi, con uno studio delle soluzioni narrative e di sceneggiatura che ha adottato nelle sue storie di Zagor e che hanno contraddistinto Dylan Dog.

Presenta anche la seconda parte del corposo dossier dedicato alla collana Zenith Gigante II serie prima che pubblicasse Zagor, con analisi legati agli aspetti collezionistici e alle rarità dei 51 albi della serie; un’inchiesta con un’intervista per chiarire le motivazioni sulla collocazione non univoca degli adesivi allegati dello Zagor #731 di giugno 2026.

Completano il quadro una serie di approfondimenti, riflessioni e inchieste sulla questione di Indian Circus uscita su due pubblicazioni a distanza di una settimana dall’altra, sulla storia di Mauro Boselli Il terrore del mare, sullo stile e lo Zagor di Franco De Vescovi e la rubrica Cronache dal divano nella quale si analizzano lo stile e il tratto dei disegnatori di Zagor. Debutta inoltre in questo numero la rubrica Fermo posta, con domande, dubbi e curiosità rivolte dai lettori al direttore di Zagorianità.

Parallelamente, Zagorianità ha dato alle stampe Kid Colorado, volume supplemento della rivista per omaggiare ancora una volta la figura del creatore grafico di Zagor,Nelle sue 230 pagine in bianco e nero il volume propone la ristampa di quattro storie di Kid Colorado disegnate da Ferri su testi dinel 1957 per il mercato francese dell’editore, prima di iniziare a disegnare Zagor nel 1961.Negli episodi ristampati si narrano le avventure di Kid Colorado, un indiano Comanche tenace e solitario votato alla giustizia, che in uno scenario di frontiera lotta per mantenere la pace, sfidando loschi tagliagole, indiani ribelli e avidi fuorilegge. La copertina è realizzata da. I testi dei balloons sono stati tutti interamente tradotti in italiano dal francese.

Per richiedere una copia di Zagorianità #33 e/o di Kid Colorado potete contattare la redazione della rivista inviando un messaggio WhatsApp al 3293041924 (Diego) o un’email a zagorianit@libero.it