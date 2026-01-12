Tex – Le origini del mito II: il secondo volume di una trilogia critica sul ranger bonelliano

Comunicato stampa

A quasi 80 anni dal suo esordio in edicola e malgrado l’irreversibile declino del genere western, Tex continua a essere uno dei fumetti più venduti al mondo, nonché oggetto di culto e di collezionismo.

Quale modo migliore per omaggiare l’inossidabile ranger bonelliano di un saggio che va alle radici della leggenda texiana, analizzando in maniera dettagliata le prime storie di colui che è il più importante eroe italiano di carta di tutti i tempi?

Tex. Le origini del mito di Massimo Capalbo – che torna sull’universo del personaggio dopo averne già esplorato alcuni aspetti in un precedente saggio, The dark side of Tex – si occupa precisamente delle 64 storie contenute nei primi 53 albi di Aquila della Notte, attraverso l’analisi delle trame, dei personaggi e dei disegni, e la segnalazione dei numerosi riferimenti storici, cinematografici, letterari e fumettistici.

Il presente Volume II è dedicato alle 20 storie pubblicate negli albi 16-33: da L’enigma dell’ippocampo a L’uomo dalle quattro dita, passando per Gli sciacalli del Kansas, Pista di morte, Yampa Flat, La croce tragica, Piutes!, La traccia di sangue, La rivolta degli Apaches, Il Coyote Nero e altre ancora.

Tex – Le origini del mito vol. 2

Massimo Capalbo

Autoproduzione, 2026

243 pagine, cartonato o brossurato – 28,29/21,22 €

ISBN: 9798242788442

L’autore