Centomila, uno, nessun Tex

Tex segue le tracce di un agente Pinkerton scomparso mentre indagava su alcune morti misteriose; arriva così a Kannonville, una città governata da un gruppo di possidenti in combutta con lo sceriffo corrotto. Tutto questo vi ricorda qualcosa? A noi centinaia e centinaia di storie del Ranger già scritte e riscritte molte (troppe?) volte… Sì, perché non c’è assolutamente nulla di di innovativo in questo albo che reitera stancamente quasi tutti gli stilemi della serie, compreso il titolo che ripete quello di un gruppo di killer creato da Mauro Boselli nel Texone Gli assassini.

Lo sceneggiatore Claudio Nizzi, nonostante la propensione per le trame gialle, dopo sole quaranta pagine rivela a sorpresa il come, il dove e il perché dell’assassinio dell’agente e, scegliendo di far agire il Ranger eccezionalmente in solitaria, condanna lui ad essere quasi sempre in scena e noi ad un plot privo di suspense e di filoni secondari. La vicenda si snoda così attraverso scene prevedibili, dialoghi troppo enfatici (occorre forse mediare il lessico originario di G.L. Bonelli sennò il rischio di trasformare Tex in una macchietta è dietro l’angolo) e trovate ingenue (due avversari parlano candidamente di un imminente assalto ad un ranch snocciolando pure le loro passate malefatte mentre Tex li ascolta compiaciuto tra i cespugli). Aspetti positivi? Uno, e per i fan duri e puri: il ritorno – seppur in flashback – di Mac Parland, dopo sette anni di assenza (l’ultima comparsa del capo Pinkerton risaliva al settembre 2019), sulla serie regolare.

Nulla invece da eccepire sul lavoro del bravo Frederic Volante che, alla sua seconda prova su Tex (il precedente era un BIS estivo del 2024), disegna un albo di grande impatto. Maturata una propria, convincente visione del Ranger (che, ci sembra, sia soprattutto debitrice al lavoro di Andrea Venturi), Volante si muove con disinvoltura nei primi piani (efficace il dialogo tra Tex e il giornalista alle tavole 26-30), nei campi lunghi (vedi la sequenza di inseguimento negli ariosi pascoli del Montana alle tavole 71-73) e nelle dinamiche scene di azione (il vignettone di tavola 101 con l’esplosione della dinamite è da applausi).

Abbiamo parlato di:

Tex #784 – I Regolatori

Claudio Nizzi, Frederic Volante

Sergio Bonelli Editore, febbraio 2026

114 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977112156104660784