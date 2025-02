SBE presenta “Nottingham. Il riscatto del re”

Comunicato stampa

Direttamente dal mondo della bande dessinée francese, dopo il primo volume di Tenebrosa e La vita di Otama, Sergio Bonelli Editore propone l’edizione italiana di NOTTINGHAM. IL RISCATTO DEL RE, primo di una saga in tre volumi, che sarà disponibile sugli scaffali a partire dal 28 febbraio 2025.

Le cupe atmosfere di Nottingham, fra le ombre inquietanti della foresta di Sherwood, fanno da sfondo alla storia epica e senza tempo del leggendario Robin Hood, che in questa originale versione non è solo il fuorilegge che ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma ha una doppia identità che aggiunge profondità al personaggio.

Il fumetto è scritto e sceneggiato da Vincent Brugeas ed Emmanuel Herzet, mentri i disegni sono di Benoît Dellac con i colori di Denis Bechu.

Nottingham vol. 1 (di 3) – Il riscatto del re

Vincent Brugeas, Emmanuel Herzet, Benoît Dellac, Denis Bechu

Traduzione di Giovanni Zucca

Sergio Bonelli Editore, 2025

56 pagine, cartonato, colori – 19,00 €

ISBN: 9791256290512