Agents of the Four Seasons #1: il manga dal dramma fantasy di Kana Akatsuki

Agents of the Four Seasons è la trasposizione a fumetti della light novel di Kana Akatsuki celebre per aver scritto Violet Evergarden, da cui l’autrice riprende molti elementi, tra i quali la costruzione emotiva che lega i personaggi e una malinconia di fondo ai dialoghi. Disegnato da Nappa Komatsuda, la storia si ambienta in un mondo in cui il passare delle stagioni è affidato a speciali emissari divini, gli Agenti, incaricati di viaggiare per il mondo e garantire il susseguirsi del ciclo vitale delle stagioni, attraverso i poteri a loro concessi.

La giovane Hinagiku, Agente della Primavera, torna a diffondere la propria stagione nel mondo dopo dieci anni di assenza, causati da un avvenimento traumatico che ha lasciato in lei una profonda ferita emotiva ancora da risanare.

Hinagiku ci viene presentata inizialmente attraverso gli occhi di una bambina in difficoltà che la incontra per la prima volta e assiste al miracolo dei suoi poteri.

Fin da subito appare chiaro che il worldbuilding fantasy di quest’opera, nonostante gli approfondimenti sulla struttura politica che regola il ruolo degli Agenti nel mondo di tutti i giorni, sia incentrato verso una dimensione più intima, in cui i poteri degli Agenti e le stagioni si intrecciano con i loro traumi e problemi.

È un tono drammatico che rimanda chiaramente a Violet Evergarden, in cui il dolore dei personaggi non è quasi mai urlato, ma espresso attraverso monologhi interiori e dialoghi misurati, che contribuiscono a creare l’atmosfera sospesa di questo volume.

Il personaggio di Hinagiku si inserisce perfettamente in questo contesto emotivamente fragile: la sua parlata, incrinata da un trauma passato che verrà progressivamente svelato al lettore, è bassa e spezzata da lunghe pause.

La continua ricerca di questo tono tuttavia finisce per appesantire la storia, che risente particolarmente di una certa ridondanza nei dialoghi tra i personaggi, facendo perdere forza agli stessi.

Anche i disegni, che costruiscono tavole eleganti tra paesaggi ed elementi naturali, risentono di una forte ripetitività, in particolare nelle inquadrature che catturano il climax drammatico di un dialogo o di un monologo interiore.

Il primo volume di Agents of the Four Seasons si presenta dunque come un’opera fantasy fortemente incentrata sui rapporti e le emozioni dei personaggi con evidenti richiami alla sensibilità narrativa di Violet Evergarden.

Tuttavia la scelta di mantenere costante questo tono drammatico per mezzo di continui dialoghi e riflessioni interiori, oltre ad una staticità nella regia delle tavole, limita l’espressività del manga rendendolo meno dinamico di quanto invece non risulterebbe nella light novel originale.

La serie, pubblicata da Panini, è giunta al terzo volume in Italia e ha ricevuto un adattamento animato realizzato da Wit Studio, in uscita in queste settimane.

Abbiamo parlato di:

Agents of the Four Seasons – Dance of Spring #1

Nappa Komatsuda, Kana Akatsuki, Suoh

Traduzione di Teresa Gallicchio

Panini Comics, Marzo 2026

168 pagine, brossurato, bianco e nero – €5,90

ISBN: 9791221941371