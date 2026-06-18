Leviathan Labs presenta la sua nuova identità

Comunicato stampa

Leviathan Labs annuncia ufficialmente il lancio della propria nuova identità visiva e strategica, segnando l’inizio di una nuova fase di crescita per la casa editrice e studio creativo indipendente.

Negli ultimi anni Leviathan Labs ha costruito il proprio percorso attraverso fumetti, graphic novel e progetti originali, collaborando con autori, artisti e professionisti provenienti da realtà nazionali e internazionali.

Oggi questa esperienza evolve in una struttura più ampia e articolata, dedicata non solo all’editoria, ma anche allo sviluppo creativo, alla costruzione di proprietà intellettuali originali e alla collaborazione con partner provenienti da differenti settori creativi.

La pubblicazione di fumetti continua a rappresentare il cuore dell’attività di Leviathan Labs, ma la visione si estende ora verso la creazione di universi narrativi, progetti crossmediali e nuove opportunità di sviluppo con una rivisitazione del modello distributivo e fieristico, per arrivare più facilmente ai lettori – e per rendere il fumetto popolare ancora una volta.

Il rebrand introduce una nuova identità visiva, un nuovo ecosistema digitale e una comunicazione più coerente con la direzione intrapresa negli ultimi anni.

Leviathan Labs continuerà a investire nella creazione di storie originali, nello sviluppo di nuove proprietà intellettuali e nella costruzione di collaborazioni internazionali capaci di ampliare il valore e la portata dei propri progetti.