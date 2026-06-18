Leviathan Labs presenta la sua nuova identità

18 Giugno 2026
di
Leviathan Labs annuncia un rinnovamento della propria identità visiva ed editoriale, con il fumetto sempre al centro della propria attività.
Leviathan Labs new banner

Comunicato stampa

Leviathan Labs annuncia ufficialmente il lancio della propria nuova identità visiva e strategica, segnando l’inizio di una nuova fase di crescita per la casa editrice e studio creativo indipendente.
Negli ultimi anni Leviathan Labs ha costruito il proprio percorso attraverso fumetti, graphic novel e progetti originali, collaborando con autori, artisti e professionisti provenienti da realtà nazionali e internazionali.
Oggi questa esperienza evolve in una struttura più ampia e articolata, dedicata non solo all’editoria, ma anche allo sviluppo creativo, alla costruzione di proprietà intellettuali originali e alla collaborazione con partner provenienti da differenti settori creativi.

La pubblicazione di fumetti continua a rappresentare il cuore dell’attività di Leviathan Labs, ma la visione si estende ora verso la creazione di universi narrativi, progetti crossmediali e nuove opportunità di sviluppo con una rivisitazione del modello distributivo e fieristico, per arrivare più facilmente ai lettori – e per rendere il fumetto popolare ancora una volta.

Il rebrand introduce una nuova identità visiva, un nuovo ecosistema digitale e una comunicazione più coerente con la direzione intrapresa negli ultimi anni.
Leviathan Labs continuerà a investire nella creazione di storie originali, nello sviluppo di nuove proprietà intellettuali e nella costruzione di collaborazioni internazionali capaci di ampliare il valore e la portata dei propri progetti.

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