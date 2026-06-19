Gallucci Balloon presenta “Operazione:identità segreta”

19 Giugno 2026
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Il fumetto di esordio dell'autrice Tate Godwin è una commedia degli equivoci pubblicata in Italia da Gallucci.
Operazione Identità segreta cover

Comunicato stampa

Leo è il classico buffone della classe. Nico è il classico cervellone. Eppure, per una serie di equivoci, nella nuova scuola tutti pensano che sia il contrario! Pur di integrarsi, i due decidono di fingersi ciò che non sono e stringono un patto: si insegneranno a vicenda come essere spiritoso, l’uno, e secchione, l’altro. Sembra un piano perfetto… almeno finché la realtà non si mette in mezzo, minacciando di far crollare il loro castello di bugie. Quando poi entra in gioco Viola, una compagna che nasconde a sua volta un segreto, i tre dovranno rispondere una volta per tutte alla domanda cruciale: quanto è importante essere se stessi?

Gallucci Balloon porta nelle librerie italiane l’opera di esordio di Tate Godwin, Operazione: identità segreta, primo volume di una trilogia in corso di realizzazione (in USA è già uscito il secondo libro) che avrà per protagonisti gli stessi personaggi.

Operazione: identità segreta
Tate Godwin
Traduzione di Federico Taibi
Gallucci Balloon, 2026
192 pagine, brossurato, colori – 18,50 €
ISBN: 9791222113159

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