Gallucci Balloon presenta “Operazione:identità segreta”

Comunicato stampa

Leo è il classico buffone della classe. Nico è il classico cervellone. Eppure, per una serie di equivoci, nella nuova scuola tutti pensano che sia il contrario! Pur di integrarsi, i due decidono di fingersi ciò che non sono e stringono un patto: si insegneranno a vicenda come essere spiritoso, l’uno, e secchione, l’altro. Sembra un piano perfetto… almeno finché la realtà non si mette in mezzo, minacciando di far crollare il loro castello di bugie. Quando poi entra in gioco Viola, una compagna che nasconde a sua volta un segreto, i tre dovranno rispondere una volta per tutte alla domanda cruciale: quanto è importante essere se stessi?

Gallucci Balloon porta nelle librerie italiane l’opera di esordio di Tate Godwin, Operazione: identità segreta, primo volume di una trilogia in corso di realizzazione (in USA è già uscito il secondo libro) che avrà per protagonisti gli stessi personaggi.

Operazione: identità segreta

Tate Godwin

Traduzione di Federico Taibi

Gallucci Balloon, 2026

192 pagine, brossurato, colori – 18,50 €

ISBN: 9791222113159