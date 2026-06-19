Supergirl: prime reazioni elogiano il film DC Studios

Nelle scorse ore, il film DC Studios è stato presentato ufficialmente ai membri della stampa, e dalle prime reazioni sembra che la nuova pellicola facente parte del DC Universe stia mantenendo la giusta direzione intrapresa lo scorso anno da Superman.
In particolare, i giornalisti hanno lodato la protagonista Milly Alcock e le atmosfere del film, definite alla “Mad Max”.
Non è un capolavoro, ma è divertente e centra la maggior parte degli obiettivi che si prefigge – ha scritto il giornalista Simon Thompson – Milly Alcock è fantastica nei panni dell’eroina e il Lobo di Momoa è esilarante. Altri punti di forza sono l’azione, l’umorismo e le scene d’azione spettacolari.”
Sembra più come un film di Mad Max – ha invece scritto Mike Ryan di MovieLine e Huffington Post – con mondi corrotti, cattivi disgustosi e una eroina autodistruttiva.
Altri hanno sottolineato il fatto che, nonostante non possieda la stessa risonanza di Superman, Supergirl funga da perfetto complemento di quel film, presentando personaggi migliori e relazioni tra di essi molto più complesse, aggiungendo un bel pò sul lato emozionale.
Supergirl è il film di supereroi che mi mancava: una storia semplice e toccante, ricca di emozioni, soprattutto quando vediamo Kara attraverso gli occhi della piccola Ruthye – aggiunge il giornalista di Den of Geek – Per fortuna, questo vale per tutte le scene d’azione. Milly Alcock domina il ruolo in modo assoluto e cambierà per sempre la nostra idea di Supergirl.