Supergirl: prime reazioni elogiano il film DC Studios

19 Giugno 2026
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Le prime impressioni della stampa elogiano la protagonista e le atmosfere della pellicola.
Supergirl kara

Nelle scorse ore, il film DC Studios è stato presentato ufficialmente ai membri della stampa, e dalle prime reazioni sembra che la nuova pellicola facente parte del DC Universe stia mantenendo la giusta direzione intrapresa lo scorso anno da Superman.

In particolare, i giornalisti hanno lodato la protagonista Milly Alcock e le atmosfere del film, definite alla “Mad Max”.

Non è un capolavoro, ma è divertente e centra la maggior parte degli obiettivi che si prefigge – ha scritto il giornalista Simon Thompson – Milly Alcock è fantastica nei panni dell’eroina e il Lobo di Momoa è esilarante. Altri punti di forza sono l’azione, l’umorismo e le scene d’azione spettacolari.”

Sembra più come un film di Mad Max – ha invece scritto Mike Ryan di MovieLine e Huffington Post – con mondi corrotti, cattivi disgustosi e una eroina autodistruttiva.

Altri hanno sottolineato il fatto che, nonostante non possieda la stessa risonanza di Superman, Supergirl funga da perfetto complemento di quel film, presentando personaggi migliori e relazioni tra di essi molto più complesse, aggiungendo un bel pò sul lato emozionale.

Supergirl è il film di supereroi che mi mancava: una storia semplice e toccante, ricca di emozioni, soprattutto quando vediamo Kara attraverso gli occhi della piccola Ruthye – aggiunge il giornalista di Den of Geek – Per fortuna, questo vale per tutte le scene d’azione. Milly Alcock domina il ruolo in modo assoluto e cambierà per sempre la nostra idea di Supergirl.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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