Supergirl: prime reazioni elogiano il film DC Studios

Nelle scorse ore, il film DC Studios è stato presentato ufficialmente ai membri della stampa, e dalle prime reazioni sembra che la nuova pellicola facente parte del DC Universe stia mantenendo la giusta direzione intrapresa lo scorso anno da Superman.

In particolare, i giornalisti hanno lodato la protagonista Milly Alcock e le atmosfere del film, definite alla “Mad Max”.

Non è un capolavoro, ma è divertente e centra la maggior parte degli obiettivi che si prefigge – ha scritto il giornalista Simon Thompson – Milly Alcock è fantastica nei panni dell’eroina e il Lobo di Momoa è esilarante. Altri punti di forza sono l’azione, l’umorismo e le scene d’azione spettacolari.”

Sembra più come un film di Mad Max – ha invece scritto Mike Ryan di MovieLine e Huffington Post – con mondi corrotti, cattivi disgustosi e una eroina autodistruttiva.

Altri hanno sottolineato il fatto che, nonostante non possieda la stessa risonanza di Superman, Supergirl funga da perfetto complemento di quel film, presentando personaggi migliori e relazioni tra di essi molto più complesse, aggiungendo un bel pò sul lato emozionale.