SBE porta in libreria “La vita di Otama”

Comunicato stampa

Frutto di una collaborazione inedita tra Andrea Accardi e l’artista internazionale Keiko Ichiguchi, LA VITA DI OTAMA è un viaggio tra Tokyo e Palermo e racconta le vicende di Otama Kiyohara (1861-1939), una donna eccezionale sempre divisa tra due mondi: il Giappone e l’Europa. Fu lei, infatti, la prima pittrice giapponese a dipingere nello stile europeo e la prima donna nipponica a posare per un artista europeo, Vincenzo Ragusa, scultore di origini palermitane che sarebbe poi diventato suo marito. Dopo aver scoperto la bellezza travolgente e calda di Palermo, Otama torna dopo cinquant’anni nel Paese natio, per scoprire che molte cose sono cambiate…

Racconta Andrea Accardi: “Ho scoperto Otama alla Civica Galleria di Arte Moderna di Palermo, ammirando il suo busto in terracotta scolpito da Vincenzo Ragusa. La didascalia recitava: Ritratto della moglie. Chi mai poteva essere la moglie di questo scultore palermitano, dai tratti somatici e dall’inconfondibile acconciatura giapponese? Sarebbero passati molti anni prima che questa curiosità si trasformasse nell’intenzione di farne un libro, finché, a un certo punto, ho proposto a Keiko di realizzare con lei la storia di Otama. Mi sembrava il connubio perfetto: un disegnatore italiano nato a Palermo e una sceneggiatrice giapponese che vive da anni in Italia (e sposata con un italiano). Così è cominciata la nostra avventura”.

Aggiunge Keiko Ichiguchi: “Otama è ancora oggi poco conosciuta in Giappone. Esistono solo due biografie su di lei scritte in giapponese. Leggendo e rileggendo queste fonti limitate e raccogliendo frammenti delle storie dei due Paesi, Italia e Giappone, intrecciati nella sua vita, ho cercato di avvicinarmi a lei. Spero di essere riuscita a guidare i lettori verso un percorso di scoperta di questa donna straordinaria, proprio come è accaduto a noi”.

Il volume è arricchito dalla prefazione della professoressa Maria Antonietta Spadaro, autrice di preziose ricerche su Otama Kiyohara, e da una gallery di Andrea Accardi che raccoglie alcuni dei bozzetti realizzati per studiare i personaggi principali della storia, le ambientazioni e i costumi dell’epoca.

La vita di Otama

Keiko Ichiguchi, Andrea Accardi

SBE, 2025

144 pagine, cartonato, bianco e nero e colori – 23,00 €

ISBN: 9791256290482