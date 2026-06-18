Supergirl: l’anteprima IMAX® il 24 giugno all’UCI Cinemas Orio

Roma, 18 giugno 2026 – UCI Cinemas si prepara ad accogliere in grande l’anteprima per il pubblico di Supergirl, il nuovo attesissimo film DC, in programma il 24 giugno alle ore 20:30 nella prestigiosa sala IMAX® di UCI Cinemas Orio.
La serata sarà arricchita da iniziative esclusive: gli spettatori riceveranno una copia del fumetto in edizione limitata “Supergirl: La donna del Domani”; dalle 18:30 ci sarà una sessione di disegno live con l’illustratrice – anche per Panini Comics – Federica Croci, che realizzerà e autograferà per il pubblico delle opere esclusive; infine, gli spettatori potranno lasciare la propria “firma” sul Graffiti Wall nel foyer del cinema, grazie a degli stencil messi a disposizione. Per completare l’esperienza, anche un menù speciale dedicato al film – in vendita presso UCI Cinemas Orio con un giorno di anticipo rispetto alle altre sale del circuito – per accompagnare il pubblico durante tutta la serata, dalla proiezione fino ai titoli di coda.
Un evento per permettere a tutti gli appassionati di essere tra i primi a scoprire sul grande schermo la nuova avventura dell’iconica eroina DC, vivendo il film nel formato cinematografico più immersivo possibile. Un film come Supergirl trova, infatti, nella sala IMAX® la dimensione ideale per esprimere al meglio tutta la sua forza visiva ed emotiva.
Le prevendite sono aperte ed è possibile acquistare il proprio biglietto sul sito ufficiale di UCI Cinemas o tramite l’app UCI, per assicurarsi un posto per un evento che si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati dell’universo DC.
Chi non potrà partecipare all’anteprima IMAX® avrà comunque modo di entrare nel mondo di Supergirl con le altre promozioni attive dall’uscita del film nelle sale UCI Cinemas (25 giugno). Acquistando il biglietto online fino al 5 luglio, si potrà partecipare al concorso per vincere un set Funko Pop dei personaggi del film (tutte le informazioni qui: supergirl.ucicinemas.it). Inoltre, tutti gli spettatori delle sale IMAX® nel primo weekend d’uscita del film riceveranno un poster esclusivo, mentre chi acquista online il biglietto per tutti gli spettacoli dal 25 al 28 giugno riceverà gli sticker ufficiali del film.
Quando un avversario inaspettato e spietato colpisce troppo vicino a casa, Kara Zor-El, alias Supergirl, è costretta a stringere un’improbabile alleanza intraprendendo un’epica avventura interstellare all’insegna della vendetta e della giustizia.