81MhswHXtpL. AC UF1000,1000 QL80

Aude Picault e la Genesi: una prospettiva ironica ed erotica

19 Giugno 2026
di
Con “Dea” di Aude Picault la collana FumettiZozzi propone una dissacrante riflessione su religione e libertà sessuale.
Leggi in 1 minuto
Vai all'articolo
DEA cover

Adamo ed Eva. Lilith e Satana. Con Dea, nuova uscita della collana FumettiZozzi di Comicon Edizioni, Aude Picault realizza una reinterpretazione della Genesi biblica che riesce, con brevità e ironia, a ribaltare canoni e aspettative e a parlare di sessualità e piacere femminile.
Tutto comincia con la prima donna, Lilith. La sua attitudine a esplorare il piacere e a non lasciarsi dominare da Adamo la spinge ad abbandonare il paradiso terrestre e mettersi contro il volere di Dio, finendo maledetta. Adamo invece ottiene Eva, donna decisamente più docile e accondiscendente. Mentre Lilith diventa la rappresentazione di una divinità dedita all’autoaffermazione e alla libertà (sessuale e non) che nel corso dei secoli trova diverse rappresentazioni costantemente censurate e combattute, Eva e Adamo portano avanti valori di sottomissione e castrazione dagli effetti più nefasti.
Nel giro di una manciata di tavole prive di gabbia, Picault costruisce una fiaba dissacrante e profonda, che mette alla berlina pregiudizi, rigidità e bigottismo e offre una nuova lettura ai miti, partendo da quello della Genesi.

Anche le scelte estetiche suggeriscono un punto di vista differente e un ribaltamento del canone, soprattutto iconografico: lo stile immediato e un poco grottesco di Picault conferisce ai tratti somatici dei protagonisti biblici connotati che rimandano subito a Mesopotamia e medio oriente, ovvero all’umanità che abita i luoghi in cui è nato l’Antico Testamento.
La componente sessuale ed esplicita del fumetto erotico inoltre diventa elemento narrativo e non fine a se stesso: in diverse situazioni il modo in cui l’atto sessuale viene compiuto o come lo vivono i personaggi racconta molto di loro. E di noi.

Abbiamo parlato di:
Dea
Aude Picault
Traduzione di Boris Battaglia
Comicon Edizioni, 2026
152 pagine, brossurato, bicromia – 12,90 €
ISBN: 9791280107633

DEA
Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta Aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli