Prevendite da record per Spider-Man: Brand New Day

Ad appena 24 ore dall’inizio delle prevendite dei biglietti, secondo quanto riportato da Deadline, Spider-Man: Brand New Day ha registrato il migliore incasso nel primo giorno di prevendita degli ultimi cinque anni e il migliore in assoluto del 2026 da inizio anno.
Il sito sottolinea che l’ultima volta che vi è stato un record nelle prevendite dei biglietti è stato con il precedente film del franchise, Spider-Man: No Way Home, il quale prima di avere il secondo migliore incasso di sempre con 260.1 milioni di dollari dopo Avengers: Endgame del 2019, accumulò circa 78 milioni di dollari di prevendite prima della sua uscita.
Sempre lo stesso Deadline aggiunge che, secondo quanto hanno capito, il nuovo film con Tom Holland avrebbe già superato Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che debuttò con 187.4 milioni di dollari.