Prevendite da record per Spider-Man: Brand New Day

18 Giugno 2026
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Numeri oltre le più rosee aspettative per il quarto capitolo del franchise.
Spiderman brandnewday

Ad appena 24 ore dall’inizio delle prevendite dei biglietti, secondo quanto riportato da Deadline, Spider-Man: Brand New Day ha registrato il migliore incasso nel primo giorno di prevendita degli ultimi cinque anni e il migliore in assoluto del 2026 da inizio anno.

Il sito sottolinea che l’ultima volta che vi è stato un record nelle prevendite dei biglietti è stato con il precedente film del franchise, Spider-Man: No Way Home, il quale prima di avere il secondo migliore incasso di sempre con 260.1 milioni di dollari dopo Avengers: Endgame del 2019, accumulò circa 78 milioni di dollari di prevendite prima della sua uscita.

Sempre lo stesso Deadline aggiunge che, secondo quanto hanno capito, il nuovo film con Tom Holland avrebbe già superato Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che debuttò con 187.4 milioni di dollari.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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