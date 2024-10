SBE lancia gli abbonamenti per cinque serie a fumetti

Comunicato stampa

A partire dal 30 ottobre 2024 Sergio Bonelli Editore darà la possibilità ai propri lettori di sottoscrivere un abbonamento annuale a cinque delle sue testate mensili: Tex, Tex Willer, Dylan Dog, Dragonero e Zagor.

Gli abbonati riceveranno dodici albi direttamente al proprio domicilio tramite il servizio regolare di Poste Italiane al costo di 49,90 € (39,90 € per Tex Willer) a partire dall’uscita di dicembre 2024. Gli albi saranno recapitati in contemporanea con la loro uscita in edicola.

Questa offerta lancio è valida solo fino a Natale 2024.

Per abbonarsi basterà inserire i propri dati nella pagina internet che sarà disponibile a partire da mercoledì 30 ottobre ed effettuare il pagamento per via elettronica. Sarà inoltre possibile sottoscrivere l’abbonamento presso il PalaBonelli di Lucca Comics & Games, dove ci sarà un angolo dedicato esclusivamente alla raccolta degli stessi.

È anche possibile regalare un abbonamento a un parente o un amico, basta comunicare i dati della persona a cui dovranno essere spediti gli albi. Altrettanto naturalmente, è possibile sottoscrivere l’abbonamento a più di una testata ed è possibile farlo in qualunque momento successivo al 30 ottobre.