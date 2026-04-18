Kevin Feige: Ritorno X-Men in Doomsday opportunità per mettere l’uno contro l’altro molteplici universi

Intervistato da Entertainment Weekly a ridosso del CinemaCon di Las Vegas, dove a esercenti e distributori è stato mostrato un trailer di Avengers: Doomsday, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha sottolineato che la pellicola è stata una incredibile opportunità per fare scontrare diversi franchise.

Non ci stiamo dilungando troppo sulla trama, ma credo che la gente sappia che la storia di Doomsday è ispirata a una famosissima serie a fumetti in cui gli universi si scontrano, le Terre si incontrano e diverse linee temporali si incontrano. E, in termini cinematografici, questo ci permette di ingaggiare attori provenienti da franchise diversi.

E parlando di franchise differenti, Feige evidenzia che la primaria importanza lo ha avuto quello degli X-Men, di cui è stato produttore dei primi film della storica saga targata Fox.