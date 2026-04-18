Kevin Feige: Ritorno X-Men in Doomsday opportunità per mettere l’uno contro l’altro molteplici universi

18 Aprile 2026
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Il presidente dei Marvel Studios sottolinea l'importanza del nuovo film.
Xmenavengers

Intervistato da Entertainment Weekly a ridosso del CinemaCon di Las Vegas, dove a esercenti e distributori è stato mostrato un trailer di Avengers: Doomsday, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha sottolineato che la pellicola è stata una incredibile opportunità per fare scontrare diversi franchise.

Non ci stiamo dilungando troppo sulla trama, ma credo che la gente sappia che la storia di Doomsday è ispirata a una famosissima serie a fumetti in cui gli universi si scontrano, le Terre si incontrano e diverse linee temporali si incontrano. E, in termini cinematografici, questo ci permette di ingaggiare attori provenienti da franchise diversi.

E parlando di franchise differenti, Feige evidenzia che la primaria importanza lo ha avuto quello degli X-Men, di cui è stato produttore dei primi film della storica saga targata Fox.

Ho fatto parte dei primi due film tantissimi anni fa. Ora che sono tornati a casa, abbiamo pensato: dobbiamo sfruttarli. Deadpool & Wolverine è stata la nostra prima opportunità per farlo e per approfondire l’argomento, e ci è sembrata un’occasione incredibile per mettere a confronto diversi universi, ma tenendo conto di tutti i personaggi. Il compito che abbiamo affidato ai fratelli [Russo] è quello di riunirli tutti.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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