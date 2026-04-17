Kathryn Newton nel cast di Avengers: Doomsday

Nel corso dell’evento CinemaCon a Las Vegas, è stato confermato che l’attrice Kathryn Newton tornerà a interpretare Cassie Lang in Avengers: Doomsday.
Il personaggio, figlia di Scott Lang (Paul Rudd), appare infatti in una sequenza nel trailer mostrato in esclusiva agli esercenti e distributori dell’industria del cinema. L’attrice era stata, alcuni mesi fa, al centro di alcune speculazioni sulla sua presenza nella pellicola diretta dai Fratelli Russo, quando era apparsa online una sua foto in cui indossava un cappellino della troupe, di solito dato in omaggio a chi ha preso parte alla lavorazione.
Assieme alla Newton, è stata inoltre resa nota la partecipazione del giovane attore Wesley Holloway al film, in un ruolo non specificato.