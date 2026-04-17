Kathryn Newton nel cast di Avengers: Doomsday

17 Aprile 2026
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L'attrice tornerà a interpretare Cassie Lang nel film Marvel Studios.
Kathrynnewtton cassielang

Nel corso dell’evento CinemaCon a Las Vegas, è stato confermato che l’attrice Kathryn Newton tornerà a interpretare Cassie Lang in Avengers: Doomsday.

Il personaggio, figlia di Scott Lang (Paul Rudd), appare infatti in una sequenza nel trailer mostrato in esclusiva agli esercenti e distributori dell’industria del cinema. L’attrice era stata, alcuni mesi fa, al centro di alcune speculazioni sulla sua presenza nella pellicola diretta dai Fratelli Russo, quando era apparsa online una sua foto in cui indossava un cappellino della troupe, di solito dato in omaggio a chi ha preso parte alla lavorazione.

Assieme alla Newton, è stata inoltre resa nota la partecipazione del giovane attore Wesley Holloway al film, in un ruolo non specificato.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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