Coconino Press pubblica Cinghiali di Lisa Blumen

Comunicato stampa

Nina è una truccatrice professionista, ma da poco è la sua carriera di make-up influencer a occuparla a tempo pieno. La sua giornata è scandita dalla creazione di video per i social network. Una routine che la isola e condiziona la sua vita: l’agente la mette sotto pressione, alcuni follower non esitano a molestarla, una partnership commerciale minaccia la sua integrità e, soprattutto, uno stalker la segue ovunque vada.

Lisa Blumen realizza un thriller psicologico che riflette sulla rappresentazione del corpo femminile, il sessismo quotidiano e la mercificazione della bellezza.

Cinghiali, portato in Italia da Coconino Press con la traduzione di Chiara Rea, è disponibile in libreria e fumetteria dal 16 aprile 2026 e Lisa Blumen sarà presente allo stand della casa editrice durante il Comicon 2026.

Cinghiali

Lisa Blumen

Traduzione di Chiara Rea

Coconino Press, 2026

208 pagine, brossurato, colori – 22,00 €

ISBN: 9788876188565

L’autrice