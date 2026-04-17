Coconino Press pubblica Cinghiali di Lisa Blumen

Comunicato stampa
Nina è una truccatrice professionista, ma da poco è la sua carriera di make-up influencer a occuparla a tempo pieno. La sua giornata è scandita dalla creazione di video per i social network. Una routine che la isola e condiziona la sua vita: l’agente la mette sotto pressione, alcuni follower non esitano a molestarla, una partnership commerciale minaccia la sua integrità e, soprattutto, uno stalker la segue ovunque vada.
Lisa Blumen realizza un thriller psicologico che riflette sulla rappresentazione del corpo femminile, il sessismo quotidiano e la mercificazione della bellezza.
Cinghiali, portato in Italia da Coconino Press con la traduzione di Chiara Rea, è disponibile in libreria e fumetteria dal 16 aprile 2026 e Lisa Blumen sarà presente allo stand della casa editrice durante il Comicon 2026.
Cinghiali
Lisa Blumen
Traduzione di Chiara Rea
Coconino Press, 2026
208 pagine, brossurato, colori – 22,00 €
ISBN: 9788876188565
L’autrice
Lisa Blumen (Roubaix, 1994) è un’illustratrice e fumettista francese. Si è diplomata alla Scuola di Arti Decorative di Strasburgo e ha pubblicato alcuni fumetti e libri illustrati per ragazzi e ragazze con gli editori Kilowatt e Rouergue. Prima dell’oblio, il suo primo graphic novel, è stato pubblicato in Italia da ADD Edizioni e ha ottenuto nel 2023 una menzione speciale al Bologna Children’s Book Fair per la categoria Young Adults. Il successivo Astra Nova è stato inserito nella Selezione Ufficiale e nominato per il Fauve des Lycéens dell’edizione 2024 del Festival Internazionale di Angoulême.