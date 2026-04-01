SBE porta in libreria il terzo volume di Lilith

Comunicato stampa

Sergio Bonelli Editore porta in libreria e fumetteria a partire dal 3 aprile 2026, il terzo volume che raccoglie le storie di LILITH, la saga distopica firmata da Luca Enoch, uscita originariamente nelle edicole tra il novembre 2008 e il giugno 2017 in diciotto albi.

In LILITH. IL RE DELLE SCIMMIE la caccia al portatore del Triacanto prosegue nelle lande desolate della Groenlandia, dove alla fine dell’XI secolo Erik il Rosso aveva fondato una colonia islandese. Tra ghiacci, tempeste e insidie, Lilith affronta un’estenuante ricerca che la conduce a solcare mari sconosciuti al fianco di Leifr il Fortunato, fino a raggiungere le coste americane, terra abitata dai nativi Skraeling. Ma il viaggio non è che una tappa di un destino ben più vasto e implacabile, che la trascina nel bel mezzo della seconda guerra sino-giapponese, durante la drammatica conquista di Nanchino, la capitale cinese, da parte delle truppe nipponiche. Nei panni di Sun Wukong, il re delle scimmie, Lilith deve compiere la propria missione di cronoagente, pena la distruzione dell’umanità intera.

Il volume contiene gli episodi Il mantello dell’orso e Il re delle scimmie, numeri 5 e 6 della serie originale.

Lilith vol. 3 – Il re delle scimmie

Luca Enoch

SBE, 2026

264 pagine, cartonato, bianco e nero – 28,00 €

ISBN: 9791256292134