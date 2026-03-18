Un Dragonero factotum a caccia di sé stesso

La signora dei lupi, quarto e penultimo capitolo della minisaga Immemore, segna il ritorno in scena di Aura: dopo il suo sacrificio alla fine della stagione Il ribelle, il successivo passaggio nello stato di feticcio e la più recente reincarnazione, l’inafferrabile maga – storica compagna di viaggio di Ian e soci – sembra manifestare un legame proprio con lo smemorato Dragonero. Nel frattempo l’eroe, vegliato dall’indomabile grifone Antracite, ha cambiato di nuovo lavoro e si guadagna da vivere come pescatore.

L’albo si apre però con un segmento dedicato al mago militare Adso e alla compagna Shin, ex taumaturga, che dopo lo scioglimento dei Senzanima tentano di costruirsi una nuova vita. È da questo spunto che la trama progredisce fino a coinvolgere l’ex imperatore Nahim e il cancelliere Ausofer, attraverso i quali Luca Enoch entra per la prima volta nel dettaglio delle sorti degli Abominii rimasti in superficie dopo la caduta degli Inferi. Prosegue anche l’evoluzione psicologica dello Ian senza memoria, sconcertato e tormentato dalla violenza che sembra seguirlo a ogni passo e da incubi che non riesce a interpretare.

Salvatore Porcaro adotta un segno leggero ed elegante, giocato su un efficace contrasto tra bianchi e neri che modellano paesaggi e catene montuose, come nella quadrupla iniziale dell’albo. In altri passaggi sono invece le sfumature a conferire profondità e atmosfera, come nella vignetta che attraversa le tavole 14 e 15, dove raggi di luce filtrano nell’oscurità di una foresta. I personaggi risultano espressivi anche nelle figure secondarie (fra tutte l’affascinante Shin), e spicca la spettacolare doppia tavola 32-33 con un campo lunghissimo su Vahlendart, l’ex capitale dell’impero semidistrutta nel primo atto dell’invasione degli Abominii. La splendida presentazione visiva della colossale città rinata apre a una sequenza che consente a Enoch di proseguire il lavoro di ridefinizione geopolitica del mondo di Dragonero, dove l’antico Impero Erondariano si è contratto nel più piccolo Regno di Erondàr.

Abbiamo parlato di:

Dragonero #4 (#154) – La signora dei lupi

Luca Enoch, Salvatore Porcaro

Sergio Bonelli Editore, marzo 2026

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977228243000460154