The Phantom: serie televisiva in lavorazione

17 Aprile 2026
di
L'iconico personaggio creato da Lee Falk verso il piccolo schermo.
Phantom

Variety informa che una serie televisiva basata sul personaggio creato da Lee Falk è in lavorazione con il coinvolgimento di Reginald Hudlin, il quale dovrebbe dirigere e produrre il progetto.

Creato nel 1936 da falk e distribuito dal King Features, il personaggio è ancora oggi letto da oltre 29 milioni di lettori in tutto il mondo.

Lo sviluppo di una serie live-action basata sull’iconica striscia a fumetti ‘The Phantom’ rappresenta un’espansione fondamentale per rispondere allo spirito culturale attuale di questo marchio – ha dichiarato C.J. Kettler, presidente di King Features, in un comunicato – Collaborando con il regista pluripremiato Reginald Hudlin, che nutre un profondo rispetto per l’industria dei fumetti e per il materiale originale, siamo certi che questo adattamento soddisferà le elevate aspettative sia dei fan di lunga data che dei nuovi in ​​tutto il mondo.

Di Phantom è stato realizzato alcuni anni fa un adattamento cinematografico, interpretato da Billy Zane, che si rivelò un flop al botteghino. L’ultimo progetto per la televisione, invece, risale al 2009, con una miniserie in due episodi per il canale SyFy.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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