“Egg”: le mirabolandi avventure di Zak Thunder

Zak Thunder è stato un eroe dello spazio, medagliato, onorato quando le sue abilità sono servite in guerra. Ma Zak Thuder è un essere umano gretto, violento e stupido e, senza una nuova guerra da combattere, è stato messo nel dimenticatoio e accantonato nel posto più isolato possibile, sperando non faccia danni. Un personaggio che i suoi contemporanei hanno giudicato ormai anacronistico in tempo di pace – e che appare anacronistico nel suo essere duro e privo di autoironia anche per il lettore.

Ma se questi giudizi morali vengono suggeriti dagli autori, non vi si soffermano più di tanto e mettono presto in modo un’avventura che, nelle poche pagine a disposizione, viaggia rapida e senza freni ambientata su di un pianeta popolato di creature bizzarre e di solo sesso femminile. Un mistero che Zak affronta con l’aspettativa di far valere la sua rude mascolinità e una missione che esegue a suo modo, ovvero violentemente e senza fermarsi mai a riflettere, perché per un personaggio così non c’è possibilità di cambiamento e, se questo si presenta, lo si deve abbattere. Questo nonostante egli passi attraverso cambiamenti fisici sconvolgenti e subisca veri e propri soprusi sessuali da creature aliene; eventi che supera senza batter ciglio anche se, solo alla fine, appena accennato, sembrano comunque aver intaccato qualcosa della sua corazza.

Fantascienza bizzarra, colorata, frenetica con un personaggio da odiare alla seconda tavola: potremmo riassumere così il contenuto di questo libretto pubblicato in Francia da Edition Tanibis e in Italia da Barta Edizioni.

Il tratto classicheggiante di Aurélien Maury omaggia il fumetto francese d’avventura come TinTin, con i colori piatti e una linea chiara e spesa, ma che trova allo stesso tempo affinità con autori d’oltreoceano dall’approccio simile, come Chris Ware o Daniel Clowes. La sceneggiatura di Gilbert Pinos ha il grande merito di correre all’impazzata e non addentrarsi in spiegazioni, ma di offrire al lettore la storia così com’è, lasciandolo libero di riempire da solo il non detto.

Abbiamo parlato di:

Egg

Gilbert Pinos, Aurélien Maury

Traduzione di Manhattan Gandi

Barta, 2025

92 pagine, brossurato, colori – 12,00 €

ISBN: 978-88-98462-83-4