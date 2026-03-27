Nathan Never esplora territori alieni

La guerra del Primo Pianeta è il quarto e penultimo episodio di Quadrante sconosciuto, minisaga scritta da Bepi Vigna che sta ridisegnando gli assetti politici del Sistema solare e si spinge oltre grazie al tunnel spaziotemporale che apre a una nuova regione inesplorata. Alle chine torna Max Bertolini, per un capitolo molto articolato per numero di personaggi e ambientazioni.

La trama inizia infatti a tirare le somme dei tanti elementi narrativi messi in gioco muovendosi su diversi fronti: Titano, con la base Zeus sotto attacco; la missione di Nathan sul Primo Pianeta, dove si palesano temibili antagonisti; la Terra, giunta a un passaggio politico cruciale. Vigna aggiunge però ulteriori tasselli in vista del gran finale e sposta l’attenzione anche sulla luna di Marte Phobos, dove si riunisce parte della squadra Hawks che nel 2021 fu protagonista della saga Missione Giove. Intanto il rientro di Solomon Darver incrocia il destino della destituita presidente Kyomi e di Janine, ormai a capo del Consiglio di Sicurezza. Sul piano tematico Vigna insiste su dinamiche attuali: la pericolosità delle fake news, il potere delle lobby e il rischio rappresentato da leadership affette da deliri di onnipotenza.

Non manca un richiamo per i lettori storici, con il ritorno di una nave iconica legata a una delle saghe più celebri della testata (La guerra fra la Terra e le Stazioni orbitanti, con particolare riferimento al numero 159 della regolare Il giorno degli eroi, e non sembra pertanto casuale il titolo del prossimo albo: Il tempo degli eroi).

Nel complesso la componente di hard sci-fi è ben dosata, con i dettagli scientifici approfonditi a sufficienza ma che non appesantiscono la lettura.

Bertolini adotta un segno sporco e sgranato, ideale ad esempio per gli scenari alieni di Titano (notevole la doppia iniziale con Saturno affacciato su una pianura desolata). Spiccano anche le navi spaziali fra le quali la Halley e l’ampio dispiegamento di mezzi nella battaglia di apertura. Il tratto si adatta bene anche alle anatomie non umane, come quelle protagoniste della “passeggiata” da pagina 32 a 35, che evocano un immaginario classico della fantascienza con suggestioni alla Robert A. Heinlein e un richiamo abbastanza esplicito ai vermi delle sabbie di Arrakis-Dune.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #418 – La guerra del Primo Pianeta

Bepi Vigna, Max Bertolini, Sergio Giardo

Sergio Bonelli Editore, marzo 2026

96 pagine, brossurato, colori – 5,80 €

ISSN: 977112157300160418