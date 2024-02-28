Renoir presenta il finale di Harrow County e un altro volume di The Sixth Gun

Comunicato stampa

“Qualcosa di raro, meravigliosamente affascinante e genuinamente inquietante” [Mike Mignola, creatore di Hellboy]

Hester Beck è tornata. La strega che era stata linciata anni fa dagli abitanti di Harrow County è tornata in vita, assetata di vendetta e di potere. E vuole spazzare via Emmy e tutto ciò che le è più caro. Il sacrificio che la giovane strega ha compiuto basterà a proteggerla? E i pochi alleati che le sono rimasti potranno aiutarla?

Si conclude Harrow County, il romanzo di formazione horror scritto da Cullen Bunn e disegnato da Tyler Crook. All’inizio della storia, Emmy era una ragazzina normale dell’America rurale, che all’improvviso ha scoperto di essere la reincarnazione di una strega; ma gli eventi hanno spazzato via ogni sua certezza, l’hanno obbligata a scelte dolorosissime, e la conclusione la trova molto diversa da come era quando i lettori l’hanno conosciuta.

Harrow County 8 – Non tornare più

Cullen Bunn, Tyler Crook

Traduzione di Valerio Stivè

112 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

ISBN: 9788865672877

È in uscita anche The Sixth Gun 8, penultimo volume della serie weird western scritta dallo stesso sceneggiatore Cullen Bunn e disegnata da Brian Hurtt.

Le Sei, le pistole maledette che possono distruggere il mondo, sono cadute nelle mani sbagliate della Strega Grigia e del suo scagnozzo Jesup Sutter. Mentre loro due si preparano a usarle per spalancare le porte della Perdizione e condannare il mondo alle tenebre, un gruppo di eroi disperati tenta di fermarli: Drake Sinclair, Becky Montcrief e Corvo urlante hanno in serbo ancora qualche sorpresa per la strega senza età.

The Sixth Gun 8 – Inferno e acque profonde

Cullen Bunn, Brian Hurtt

Traduzione di Antonio David Alberto

160 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

ISBN: 9788865672808

Entrambi i volumi disponibili in libreria, fumetteria e shop online dal 28 febbraio 2024 e sul sito www.renoircomics.it.