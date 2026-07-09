Letture in breve #61

Alla morte di sua nonna Vilma, una donna di cui non conosce molto, la diciannovenne Rocío, in crisi per il proprio futuro, decide di trasferirsi nella casa della donna. Nel suo percorso di ricerca di sé, la ragazza scopre la storia della sua famiglia e di una donna dai molti segreti e segnata da grandi dolori. Tra romanzo di formazione e memoir, Sole Otero divide il racconto tra passato e presente, intrecciando le sorti delle due protagoniste in maniera delicata e con grande capacità narrativa. Scegliendo due palette cromatiche molto diverse (rosa, rosso e arancione per il passato, blu e azzurro per il presente) l’autrice tesse una tela che parla della ricerca della propria identità e dei legami affettivi, di repressione dei propri sogni e straniamento dalla realtà. Vilma, donna che ai più è apparsa in vita come distante e burbera, nasconde un’esistenza fatta di privazioni e di dolori, vissuta in un contesto sociale in cui il patriarcato e la tradizione – anche italiana, viste le origini della sua famiglia – soffocano libertà e ambizioni personali; Rocío si trova invece in un momento politico e sociale in cui le aspirazioni di una giovane vengono schiacciate dall’incertezza del futuro e dal tradimento delle generazioni precedenti. In questo parallelo, grazie anche a immagini molto evocative che simboleggiano i temi di perdita e riconciliazione, Sole Otero crea un grande romanzo affettivo che, sebbene sia debitore di altre opere simili e ricorra ad alcuni automatismi e ad alcune scelte narrative prevedibili, riesce ad emergere grazie a un ritmo narrativo ben costruito e soprattutto a uno stile espressivo, delicato e capace di definire tanto i personaggi quanto gli spazi in cui si muovono.

Emilio Cirri