Harrow County #4: Albero genealogico (Bunn, Crook)

26 Novembre 2018
di
Nel nuovo capitolo della saga, Cullen Bunn raccoglie quanto di buono seminato nei volumi precedenti, e dà una svolta alla serie pubblicata in Italia da ReNoir Comics.
Nell’analisi dei numeri precedenti, evidenziavamo come, a nostro giudizio, l’utilizzo massiccio di didascalie appesantisse eccessivamente la narrazione, troppo compassata e in alcuni casi cacofonica nell’accoppiata con i disegni. In Albero genealogico, Cullen Bunn opera invece di sottrazione, lasciandosi aiutare dai disegni e orchestrando una trama decisamente più fluida e godibile. Un risultato ottenuto da un lato limitando appunto l’utilizzo eccessivo delle didascalie e servendosi di dialoghi più pregnanti; dall’altro costruendo un alternarsi di scene ambientate tra presente e passato, gestendo ottimamente i tempi narrativi. Al di là del lato squisitamente tecnico, anche lo sviluppo della trama ne risente positivamente.
Continua l’eccellente lavoro di Tyler Crook ai disegni: le sue tavole in acquarello, oltre che realizzate con la solita cura, si confermano perfette per l’ambientazione campestre del fumetto. Nella consueta, corposa e graditissima appendice è possibile scoprire numerosi dettagli sul processo creativo, grazie alle note di Crook stesso, che illustra il lavoro preparatorio per tavole, copertina e design dei personaggi.
Si tratta quindi di un’ulteriore crescita per Harrow County, che aggiunge compiutezza a un racconto che già sfruttava appieno la sua ambientazione per risultare inquietante e subdolo, illustrato da disegni di alto livello.

Abbiamo parlato di:
Harrow County vol. 4 – Albero genealogico (contiene Harrow County #13–#16)
Cullen Bunn, Tyler Crook
Traduzione di Valerio Stivè
ReNoir Comics, 2018
152 pagine, colori, brossurato – 14,90€
ISBN: 9788865671849

Amedeo Scalese

Amedeo Scalese

Impara a leggere su Topolino e naturalmente sviluppa una passione viscerale per i fumetti, ereditata anche dai geni familiari. Tex, Zagor, Mister No, Diabolik, Alan Ford, Dylan Dog, Nathan Never, Ken Parker, Uomo Ragno, X-Men e molti altri eroi ed antieroi lo accompagnano nella sua crescita.
Tra le innumerevoli cose che lo incuriosiscono, si interessa di libri, musica, cinema, serie TV, sport e tecnologia. Nerd before it was cool, pascola su internet da quando navigare costava un patrimonio di tempo e denaro, dilettandosi a scrivere su forum, blog e portali dei più svariati argomenti. Su Lo Spazio Bianco dal 2016, diventa redattore nel 2019.

