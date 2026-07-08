Edizioni NPE presenta El Dorado di Alberto Breccia

Comunicato stampa

Arriva nelle librerie e fumetterie italiane dal 10 luglio 2026 El Dorado di Alberto Breccia, il volume a fumetti che segna l’inizio di una nuova collana editoriale di Edizioni NPE.

In quest’opera l’autore argentino, riconosciuto tra i massimi esponenti della storia del fumetto mondiale, reinterpreta il celebre mito partendo dalla cronaca storica, concentrandosi sulla figura di Lope de Aguirre e sulla sua spedizione del 1560 lungo il Rio delle Amazzoni.

La narrazione, sviluppata su testi di Carlos Albiac, si dispiega attraverso un segno grafico che evidenzia l’attualità del linguaggio espressivo del disegnatore. Dal punto di vista tecnico, le tavole mostrano la sperimentazione con acrilici e tempere stesi, una scelta che restituisce visivamente la durezza della spedizione e i tormenti dei protagonisti attraverso l’uso di colori densi e scuri.

L’opera, completata nel 1992 poco prima della scomparsa di Breccia, rappresenta il culmine della sua produzione e viene proposta ai lettori italiani per la prima volta in un’edizione cartonata di grande formato. Il libro è arricchito da una prefazione firmata dal giornalista e saggista Luca Raffaelli, che introduce il lettore al contesto storico e artistico del libro.

El Dorado – Il delirio di Lope de Aguirre

Carlos Albiac, Alberto Breccia

Traduzione di Alice Piccone

Edizioni NPE, 2026

64 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN: 9788836273188