Disney valuta inserimento contenuti gratuiti su Disney Plus

10 Luglio 2026
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La major valuta una nuova strategia per rispondere ai canali gratuiti come YouTube.
Disneyplus

Secondo quanto riferito da Business Insider, che cita due persone a conoscenza della questione, la Disney starebbe valutando di rendere alcuni dei suoi contenuti in streaming accessibili gratuitamente.

Il responsabile della sezione prodotti e tecnologia della major, Adam Smith, avrebbe parlato dell’introduzione di contenuti gratuiti durante un incontro con i dipendenti dedicato allo streaming, tenutosi nei giorni scorsi. Smith non avrebbe fornito una tempistica precisa per questa iniziativa nè una idea della sua eventuale portata.

Con l’aumento dei prezzi dei servizi di streaming a pagamento, i consumatori hanno cercato sempre più contenuti gratuiti su YouTube e su servizi supportati dalla pubblicità come Tubi e The Roku Channel. 

Una persona a conoscenza della strategia di Disney riguardante lo streaming, ha affermato che questi colloqui fanno parte di una discussione  più ampia in corso all’interno della major su come servire al meglio i fan.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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