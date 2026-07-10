Disney valuta inserimento contenuti gratuiti su Disney Plus

Secondo quanto riferito da Business Insider, che cita due persone a conoscenza della questione, la Disney starebbe valutando di rendere alcuni dei suoi contenuti in streaming accessibili gratuitamente.
Il responsabile della sezione prodotti e tecnologia della major, Adam Smith, avrebbe parlato dell’introduzione di contenuti gratuiti durante un incontro con i dipendenti dedicato allo streaming, tenutosi nei giorni scorsi. Smith non avrebbe fornito una tempistica precisa per questa iniziativa nè una idea della sua eventuale portata.
Con l’aumento dei prezzi dei servizi di streaming a pagamento, i consumatori hanno cercato sempre più contenuti gratuiti su YouTube e su servizi supportati dalla pubblicità come Tubi e The Roku Channel.
Una persona a conoscenza della strategia di Disney riguardante lo streaming, ha affermato che questi colloqui fanno parte di una discussione più ampia in corso all’interno della major su come servire al meglio i fan.