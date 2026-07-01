Starz e 50 Cent insieme per adattamento graphic novel “Bone Parish” di BOOM! Studios

Deadline riporta che la rete televisiva Starz sta lavorando, assieme al rapper e attore 50 Cent a un adattamento per il piccolo schermo del graphic novel Bone Parish di Cullen Bunn e Jonas Scharf, pubblicato da BOOM! Studios.

Diane Ademu-John (Dune: Prophecy) e Declan de Barra saranno showrunner e produttori esecutivi del progetto, mentre Stephen Christy e Mette Norkjaer della casa editrice parteciperanno come produttori esecutivi.

Il fumetto è incentrato sul sottobosco criminale di New Orleans, in cui la famiglia Winters costruisce un impero attorno a una nuova e potente droga, ricavata dalle ceneri dei morti, che regala a chi la assume vivide e inquietanti visioni del passato. Ma con l’aumento della domanda, fazioni rivali, segreti mortali e forze soprannaturali si avvicinano, trascinandoli in un incubo violento e ineluttabile fatto di crimine, orrore e retaggio familiare.