Starz e 50 Cent insieme per adattamento graphic novel “Bone Parish” di BOOM! Studios

1 Luglio 2026
di
Il crime drama soprannaturale di Cullen Bunn diventerà una serie tv.
Boneparish

Deadline riporta che la rete televisiva Starz sta lavorando, assieme al rapper e attore 50 Cent a un adattamento per il piccolo schermo del graphic novel Bone Parish di Cullen Bunn e Jonas Scharf, pubblicato da BOOM! Studios.

Diane Ademu-John (Dune: Prophecy) e Declan de Barra saranno showrunner e produttori esecutivi del progetto, mentre Stephen Christy e Mette Norkjaer della casa editrice parteciperanno come produttori esecutivi.

Il fumetto è incentrato sul sottobosco criminale di New Orleans, in cui la famiglia Winters costruisce un impero attorno a una nuova e potente droga, ricavata dalle ceneri dei morti, che regala a chi la assume vivide e inquietanti visioni del passato. Ma con l’aumento della domanda, fazioni rivali, segreti mortali e forze soprannaturali si avvicinano, trascinandoli in un incubo violento e ineluttabile fatto di crimine, orrore e retaggio familiare.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta Aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli