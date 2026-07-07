Deflagrazione: autopsia della famiglia moderna

Click. Boom. Deflagrazione. Come quella, improvvisa e inattesa, celata in un semplice temperamatite che distrugge la mano sinistra di Gianmaria Zannoni e che dà il via a una spirale di eventi che porta all’autoconsunzione di due famiglie, gli Zannoni e i Trevisan, la cui figlia Désirée è fidanzata proprio con Gianmaria.

Prendendo spunto dalle nefaste imprese dell’imprendibile Unabomber italiano, Miguel Vila sposta la sua peculiare lente artistica dal territorio veneto/padovano a quello dell’Emilia Romagna e più precisamente a Bologna, dove un emulatore del noto criminale seriale sembra voler replicare le sue gesta.

L’autore, in questo suo nuovo lavoro, si muove sui binari per lui inediti del crime, perché, se è vero che si dimostra ancora una volta un meticoloso osservatore delle dinamiche famigliari e di tutto quello che muove l’essere umano attraverso le sue fragilità, le paure, le meschinità, i rancori celati, è innegabile che la ricerca del colpevole si dipana sino alla fine del volume, attraverso piccoli indizi che sta al lettore decodificare.

Dialoghi spontanei e naturali, una caratterizzazione mirabile dei tanti personaggi, una capacità di scrittura tagliente e, a tratti unica, rendono Vila un autore capace di elevarsi nella vasta produzione odierna, italiana e internazionale, un talento raro in grado di migliorarsi a ogni prova.

La sua narrazione grafica completa la riuscita di questo piccolo gioiello fumettistico. L’autore padovano racconta una storia terribile, struggente e di grande potenza emotiva, attraverso un utilizzo e una costruzione davvero incredibili della tavola che si frammenta, si riunisce, si rimpicciolisce per poi riesplodere nuovamente. Un modus operandi ormai riconducibile alla sua persona già a una prima occhiata.

Contrapponendo la perfezione delle sue architetture, fatte di incontestabili linee rette, alla fallace carnalità delle sue figure umane e alla caducità del nostro pensiero, Vila riesce a trascinarci, ancora una volta, nella ferocia di questa epoca crudele, frenetica e ignorante, attraverso un’unione grafico/narrativa che ricorda sempre più il grande Paolo Bacilieri. Uno dei migliori fumetti di questa prima metà dell’anno.

Abbiamo parlato di:

Deflagrazione

Miguel Vila

Coconino Press, 2026

176 pagine, brossurato, colori – 20,00 €

ISBN: 9788876188220