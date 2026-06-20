“Dodici” nasce come lavoro per il contest indetto da Verticalismi nel quale ognuno realizzava la sua versione di una storia scritta da Diego cajelli. Come sempre finita allo scadere. È stato super divertente farlo e super interessante visto che poi Diego commentava e dava consigli sui lavori che avevamo realizzato. aLeX Agni

Verticalismi è stato un portale dedicato al fumetto “verticale”, da scroll, uno dei primi portali di webcomic in Italia. Alcune iniziative importati erano i suoi concorsi. Questa storia disegnata da aLeX Agni ha partecipato al concorso Dodici, in cui gli autori erano sfidati a disegnare una sceneggiatura di Diego Cajelli.

Dodici di Diego Cajelli e aLeX Agni

aLeX Agni

Dopo aver letto il suo primo fumetto dell’Uomo ragno nel lontano 1994 cade vittima di una tremenda maledizione che gli impone di disegnare senza sosta altrimenti il suo Cervello potrebbe collassare come una supernova. Da quel momento non ha mai smesso: inizia con le autoproduzioni con il collettivo Masnada, poi pubblica con

Diego Cajelli

Diego Cajelli è uno sceneggiatore milanese. In Bonelli scrive per Dampyr e Zagor, dopo aver collaborato anche su Napoleone e Legs Weaver prima della loro chiusura. Per Aurea Editoriale ha creato insieme a Luca Genovese il personaggio di Long Wei, protagonista di una serie in 12 albi. Sempre per Star Comics ha scritto l’albo Chef Rubio – Food Fighters. Nel progetto multimediale legato al film di Salvatores Il ragazzo invisibile si è occupato della sceneggiatura degli albi a fumetti che raccontano eventi antecedenti la pellicola.