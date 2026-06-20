Verticalismi è stato un portale dedicato al fumetto “verticale”, da scroll, uno dei primi portali di webcomic in Italia. Alcune iniziative importati erano i suoi concorsi. Questa storia disegnata da aLeX Agni ha partecipato al concorso Dodici, in cui gli autori erano sfidati a disegnare una sceneggiatura di Diego Cajelli.
Dodici di Diego Cajelli e aLeX Agni
aLeX Agni
Dopo aver letto il suo primo fumetto dell’Uomo ragno nel lontano 1994 cade vittima di una tremenda maledizione che gli impone di disegnare senza sosta altrimenti il suo Cervello potrebbe collassare come una supernova. Da quel momento non ha mai smesso: inizia con le autoproduzioni con il collettivo Masnada, poi pubblica con
Diego Cajelli
Diego Cajelli è uno sceneggiatore milanese. In Bonelli scrive per Dampyr e Zagor, dopo aver collaborato anche su Napoleone e Legs Weaver prima della loro chiusura. Per Aurea Editoriale ha creato insieme a Luca Genovese il personaggio di Long Wei, protagonista di una serie in 12 albi. Sempre per Star Comics ha scritto l’albo Chef Rubio – Food Fighters. Nel progetto multimediale legato al film di Salvatores Il ragazzo invisibile si è occupato della sceneggiatura degli albi a fumetti che raccontano eventi antecedenti la pellicola.