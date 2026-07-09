Dan Santat insegna l’empatia con Tutte le Emozioni di Hulk

Cosa si direbbero il dottor Banner e Hulk se potessero comunicare tra loro? Alle due entità che abitano lo stesso corpo tocca scoprirlo quando vengono forzate da un piano del Capo, il cui obiettivo è seminare zizzania tra i due. Hulk e Banner infatti iniziano a lasciarsi dei bigliettini per comunicarsi il proprio reciproco disappunto. Quando il mostro di giada accusa l’uomo di arrabbiarsi per cose di poco conto, il professore reagisce piuttosto male. L’incalzante scambio – che offre il diversivo ideale al criminale – permette però ai due di aprire un canale di comunicazione e forse di comprendersi un po’ più a fondo di quanto mai abbiano fatto.

Tutte le Emozioni di Hulk di Dan Santat, autore di libri illustrati per l’infanzia, fonde tra loro proprio caratteristiche della narrazione illustrata a quelle del fumetto, realizzando un albo trasversale – la lettura può essere gradevole non solo ai bambini – in cui gioca sul canone e le caratteristiche del gigante di giada per realizzare una divertente riflessione su emozioni, dialogo ed empatia.

Le grandi tavole sono caratterizzate da una gabbia costituita da poche vignette, che il colore rende sempre ricche e piene. Il tratto è caricaturale ma ricco di dettagli e costruisce una gamma di espressioni molto ricca per i suoi personaggi: la rabbia è l’emozione dominante ovviamente, ma l’autore ne fa esplorare e attraversare diverse ai suoi personaggi, rendendole vivide, esplicite e chiare nella recitazione dei loro volti e dei loro atteggiamenti.

Non per niente buona parte del racconto passa attraverso diverse sequenze mute o quasi (spesso il testo corrisponde ai messaggi che le due identità si scambiano tra loro e non alle situazioni che stiamo guardando sulla pagina). Inoltre l’artista gioca con un divertente uso del secondo piano, visto che nel corso dello scambio tra Hulk e Banner, sullo sfondo, vediamo i risultati del piano architettato dal Capo.

Tutte le Emozioni di Hulk è un libro per ragazzi ma in realtà per tutte le età, divertente e che, semplicemente spostando un punto di vista, trasforma l’eroe più distruttivo della Marvel in un’interessante riflessione sulle emozioni e sul giudizio.

Abbiamo parlato di:

Tutte le Emozioni di Hulk

Dan Santat

Traduzione di Vania Vitali

Panini Comics, 2026

36 pagine, cartonato, colori – 16,00 €

ISBN: 9791221934939