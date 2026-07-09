Box Office USA: Spider-Man salverà i supereroi

Secondo quanto riportato in serata da Deadline, le proiezioni a tre settimane dal debutto indicano che Spider-Man: Brand New Day esordirà al box office americano con un incasso tra i 180 e i 190 milioni di dollari.
Se queste cifre saranno confermate, la pellicola Marvel/Sony con protagonista Tom Holland sarà il secondo migliore debutto per il franchise del ragnetto da Spider-Man: No Way Home, che incassò nel weekend di apertura 260.1 milioni di dollari e diventò il secondo migliore debutto di sempre dopo Avengers: Endgame (357 milioni di dollari).
Il film diretto da Destin Daniel Cretton diventerà inoltre il migliore debutto del 2026, battendo anche Toy Story 5 della Pixar, che ha esordito con 159.6 milioni di dollari.