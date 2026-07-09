Box Office USA: Spider-Man salverà i supereroi

9 Luglio 2026
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La pellicola Marvel/Sony verso il migliore debutto dell'anno al botteghino.
Brandnewday

Secondo quanto riportato in serata da Deadline, le proiezioni a tre settimane dal debutto indicano che Spider-Man: Brand New Day esordirà al box office americano con un incasso tra i 180 e i 190 milioni di dollari.

Se queste cifre saranno confermate, la pellicola Marvel/Sony con protagonista Tom Holland sarà il secondo migliore debutto per il franchise del ragnetto da Spider-Man: No Way Home, che incassò nel weekend di apertura 260.1 milioni di dollari e diventò il secondo migliore debutto di sempre dopo Avengers: Endgame (357 milioni di dollari).

Il film diretto da Destin Daniel Cretton diventerà inoltre il migliore debutto del 2026, battendo anche Toy Story 5 della Pixar, che ha esordito con 159.6 milioni di dollari.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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