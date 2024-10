Natasha Lyonne ha finito di girare Fantastic Four, ma mantiene il riserbo

Intervistata brevemente da Entertainment Tonight, l’attrice Natasha Lyonne ha risposto ad una domanda su Fantastic Four: The First Steps, confermando di avere completato le riprese per il film Marvel Studios. Allo stesso tempo, l’attrice ha continuato a mantenere la segretezza sul suo ruolo nella pellicola diretta da Matt Shakman:

Immagino che non vedo l’ora di… non so di fare parte del Marvel Cinematic Universe. Penso che non mi sia permesso dire nulla. Sono abbastanza grande da sapere che l’intera faccenda è un dono, una rarità e la sto prendendo con filosofia – per poi aggiungere, a una specifica domanda della giornalista – Ho già finito Fantastic Four.

L’attrice di Poker Face è entrata nel cast della pellicola lo scorso maggio, e il personaggio da lei interpretato è, come noto, coperto da segretezza. Negli ultimi mesi sul suo ruolo vi sono state numerose teorie, come il fatto che possa impersonare Alicia Masters o avere solamente prestato la sua voce al robottino H.E.R.B.I.E.

Ricordiamo che a novembre la lavorazione della pellicola si sposterà in Spagna.